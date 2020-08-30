Помпео назвал "злонамеренными" инвестиции Китая в украинский "Мотор Сич"

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В частности, глава Госдепа США Майк Помпео назвал такие инвестиции Китая "злонамеренными".

Указано, что Помпео сделал это заявление 26 августа во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, "Мотор Сич" — один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.

Лишь в декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции группе инвесторов из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

Ранее Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич".

По словам Шмыгаля, вопрос продажи "Мотор Сич" рассмотрят в суде.