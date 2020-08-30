Политика 30 минут назад

Помпео назвал "злонамеренными" инвестиции Китая в украинский "Мотор Сич"

В США обеспокоены намерениями КНР купить украинский завод

Майк Помпео. Фото: share.america.gov Майк Помпео. Фото: share.america.gov
Майк Помпео. Фото: share.america.gov

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, глава Госдепа США Майк Помпео назвал такие инвестиции Китая "злонамеренными".

Указано, что Помпео сделал это заявление 26 августа во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, "Мотор Сич" — один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.

Лишь в декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции группе инвесторов из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".

Читайте также:
"Чиновники оказывают давление на бизнес" — Ярославский об аресте акций "Мотор Сич"

Ранее Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич".

По словам Шмыгаля, вопрос продажи "Мотор Сич" рассмотрят в суде.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ЧП в Китае: из-за обрушения ресторана погибли 17 человек (ВИДЕО)
ЧП в Китае: из-за обрушения ресторана погибли 17 человек (ВИДЕО)
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram
В сеть слили данные 150 млн пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram
Цена биткойна может перевалить за $500 тысяч — эксперты
Цена биткойна может перевалить за $500 тысяч — эксперты
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киевской области из-за обнаруженного коронавируса закрывают роддом

  3. Под Харьковом жители села атаковали дом ромов и требуют их выселения (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Минздраве пояснили, как должны работать детсады в период карантина

  5. Aston Martin презентовал детский электромобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...