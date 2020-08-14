Судья признала отсутствие государственных интересов в деле АО "Мотор Сич"

Сегодня, 14 августа 2020 года, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание, в рамках которого должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций АО "Мотор Сич". Об этом рассказали Delo.ua адвокаты одного из инвесторов предприятия.

Так, в судебном заседании представителями инвестора было заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание представителей ряда государственных органов, среди которых Офис президента Украины, Укроборонпром и РНБО.

Данное ходатайство инвестора было обосновано тем, что в течение последней недели президент Украины, Премьер-министр Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Антимонопольный комитет Украины выразили свою позицию по защите интересов государства в АО "Мотор Сич", и, соответственно, с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса, существует необходимость в предоставлении всем заинтересованным лицам возможности высказать свою позицию в рамках данного уголовного дела.

Однако судьей Щебуняевой было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду того, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к АО "Мотор Сич" и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты.

Аналогичной позиции в судебном заседании придерживался и прокурор, представляющий сторону обвинения.

Адвокат усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми и вынужден был заявить отвод суда, ввиду чего судебное заседание было перенесено на 25 августа 2020 года.

Напомним, 6 августа 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен очередной арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.

Также прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич", после того группа DCH объявила о заявке в Антимонопольном комитете Украины о покупке более 25% акций ПАО "Мотор Сич" у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon.