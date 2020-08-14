Промышленность 1 час назад

Судья признала отсутствие государственных интересов в деле АО "Мотор Сич"

Адвокаты одного из инвесторов предприятия усомнились в объективности решения и заявили судье отвод

Фото: Рixabay Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Сегодня, 14 августа 2020 года, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание, в рамках которого должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций АО "Мотор Сич". Об этом рассказали Delo.ua адвокаты одного из инвесторов предприятия.

Так, в судебном заседании представителями инвестора было заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание представителей ряда государственных органов, среди которых Офис президента Украины, Укроборонпром и РНБО.

Кратко и по делу в Telegram

Данное ходатайство инвестора было обосновано тем, что в течение последней недели президент Украины, Премьер-министр Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Антимонопольный комитет Украины выразили свою позицию по защите интересов государства в АО "Мотор Сич", и, соответственно, с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса, существует необходимость в предоставлении всем заинтересованным лицам возможности высказать свою позицию в рамках данного уголовного дела.

Однако судьей Щебуняевой было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду того, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к АО "Мотор Сич" и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты.

Аналогичной позиции в судебном заседании придерживался и прокурор, представляющий сторону обвинения.

Читайте также:
Арест акций предприятия "Мотор Сич" обжалуют в суде — адвокаты

Адвокат усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми и вынужден был заявить отвод суда, ввиду чего судебное заседание было перенесено на 25 августа 2020 года.

Напомним, 6 августа 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен очередной арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.

Читайте также:
"Нам самим интересно узнать суть претензий к инвесторам "Мотор Сичи" — DCH Ярославского

Также прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич", после того группа DCH объявила о заявке в Антимонопольном комитете Украины о покупке более 25% акций ПАО "Мотор Сич" у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Арест акций предприятия "Мотор Сич" обжалуют в суде — адвокаты
Арест акций предприятия "Мотор Сич" обжалуют в суде — адвокаты
Двигатели "Мотор Сичи" не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — эксперт
Двигатели "Мотор Сичи" не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — эксперт
Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск JTI Украина относительно штрафа АМКУ
Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск JTI Украина относительно штрафа АМКУ
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма

  2. Пятый день протестов в Беларуси: в МВД отрицают избиение и пытки задержанных

  3. Антирекорд снова побит: за сутки в Украине подтвердили 1732 новых случая коронавируса

  4. "Тривожні сигнали": для чого голова НБУ Шевченко затіяв кадрові чистки "під себе"

  5. Партия "Голос" потеряла рейтинг: какие партии сегодня прошли бы в Верховную Раду

Загрузка...