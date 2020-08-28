Импорт легковых авто в Украине рухнул на 36%

В первом полугодии 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тысяч легковых автомобилей, что на 36% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Укравтопром, из этого количества автомобилей новыми были только 37,6 тысяч авто (-1,4% к аналогичному периоду прошлого года), а основную массу — 155,9 тысяч — составил секонд-хенд. При этом количество импортированных б/у машин, в сравнении с первым полугодием 2019 года, сократилось на 41%.

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На закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $726 млн, а на приобретение за рубежом старых машин из страны вывезли валюты в сумме, эквивалентной $ 737,8 млн.

В результате средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до $19,3 тысяч, тогда как годом ранее она составляла $18,9 тысяч. А средняя таможенная стоимость применяемой иномарки увеличилась на $1,1 тысяч до 4,7 тысяч долларов.

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За этот период крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украине осталась Япония, откуда за шесть месяцев ввезли 8 тысяч 745 авто.

На втором месте поставки из Китая — 5 тысяч 736 штук. Замыкает тройку основных поставщиков новых легковых авто Румыния с показателем 5 тысяч 351 новых машин.

Старые автомобили чаще всего покупали в Германии. С января по июнь из ФРГ в Украину импортировали 38 тысяч 991 легковой автомобиль, бывший в эксплуатации. Из США импортировали 32 тысячи 76 подержанных авто, и это второй результат.

На третьем месте Франция, из которой в Украину прибыло 14 тысяч 218 старых легковушек.

Ранее сообщалось, что несмотря на коронакризис, Украина в июне 2020 года вышла на первое место по росту рынка новых автомобилей.