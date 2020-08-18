Импорт в Украину сливочного масла из ЕС за два года вырос в 92 раза

По данным Milk Market Observatory по первому полугодию последних трех лет, импорт сливочного масла в Украину из Европейского союза постоянно растет.

Особенно заметно он увеличился в 2020 году, сообщает InfAgro.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ввоз сливочного масла в Украину из ЕС за первое полугодие:

2018 год — 69 т;

2019 год — 188 т;

2020 год — 6360 т.

Ввоз сыра в Украину из Европы за первое полугодие:

2018 год — 5601 т;

2019 год — 8803 т;

2020 год — 21 272 т.

Если проанализировать импорт сливочного масла по показателям полных лет, то Украина в 2017-19 годах вообще не входила в ТОП-10 основных стран, куда продавалось масло из Евросоюза.

Читайте также: Падение курса гривни не смогло подавить импорт сыра в Украину

Что касается экспорта сыра, то он еще 3 года назад был существенным и постоянно рос (за полный год):

2017 год — 9960 т;

2018 год — 13 949 т;

2019 год — 23 681 т.

Таким образом, за первое полугодие 2020 года из ЕС в Украину импортирован сыр объемом почти как за полный 2019 год.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза — до 6,14 тысяч тонн, в денежном выражении — в 2,2 раза, до $27,2 млн.