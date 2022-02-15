Intel за $5,4 млрд покупает израильскую компанию Tower Semiconductor и расширяет производство микросхем

Intel заключил сделку о покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Это приобретение сделано на фоне растущего спроса на полупроводники, сообщает CNBC.

Компания Tower Semiconductor специализируется на аналоговых чипах, используемых в автомобилях, медицинских датчиках и управлении питанием.

Это приобретение укрепит присутствие Intel на рынке, где доминирует тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, в то время как глобальная нехватка полупроводников препятствует производству самой разной техники — от смартфонов до автомобилей.

Tower инвестирует в оборудование на своих производственных площадках в Израиле, США и Японии, чтобы увеличить производительность по выпуску чипов. Производитель имеет пять площадок в Израиле и около 14 тысяч сотрудников.

Генеральный директор Intel Пол Гелсинджер заявил, что сделка открывает "новые возможности для существующих и будущих клиентов в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники".

Сделка требует одобрения регулирующих органов, в том числе акционеров Tower. Ожидается, что она будет закрыта примерно через 12 месяцев, так как уже была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.

Tower останется независимой до закрытия сделки. Затем компания будет интегрирована в Intel Foundry Services (IFS), которую Intel создала год назад, чтобы помочь удовлетворить растущий глобальный спрос на производственные мощности полупроводников.

Напомним, из-за дефицита чипов уже пострадали многие известные производители. Акции Sony упали примерно на 13% с начала финансового 2021 года, который заканчивается в марте, при этом стоимость компании снизилась на 25,71 млрд долларов. Основная причина в том, что японский гигант сократил план продаж игровых приставок PS5 на весь год с 14,8 млн до 11,5 млн штук.

Критическая ситуация с нехваткой микропроцессоров в разных отраслях промышленности может еще больше усугубиться. Компании Kioxia Holdings Corp. и Western Digital вынуждены остановить заводы по производству чипов NAND, которые находятся в японских городах Йоккаити и Китаками.