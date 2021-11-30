Из-за пандемии обанкротилась компания Salzburg Schokolade: она знаменита конфетами "Моцарткугель"

Один из крупнейших австрийских производителей конфет Salzburg Schokolade объявил о банкротстве. Об этом сообщило издание Die Presse.

Компания не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. Это произошло из-за последствий пандемии, которые привели к отсутствию туристов в Австрии, а именно они и были основными покупателями шоколадной продукции производителя.

На спрос повлияло также резкое сокращение празднований дней рождения, свадеб и других торжеств. В результате продажи значительно снизились, а кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге в течение целых недель оставались закрытыми.

«Локдаун, сильное увеличение цен на сырье, энергию, услуги по логистике, упаковочные материалы стали дополнительными причинами", - заявили в Salzburg Schokolade.

Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге и называлась тогда фабрикой сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Грёдиг.

Конфеты "Моцарткугель" - самые известные и популярные десерты от Salzburg Schokolade. Эти конфеты состоят из горького шоколада с фисташковым наполнителем, а также марципаном и трюфелем, либо изготавливаются из молочного шоколада с нугой, лесными орехами, фисташками.

Напомним, последствия пандемии коронавируса уже привели к ряду банкротств во всем мире. Так, британская авиакомпания Flybe, которая является крупнейшим региональным авиаперевозчиком Европы, обанкротилась, поскольку не смогла справиться со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.

Этот перевозчик осуществлял рейсы между 85 пунктами назначения в Европе и выполнял 40% внутренних рейсов по территории Британии. Годовой пассажирооборот Flybe составлял около 9 млн человек.

Финансовые аналитики считают, что у крупнейшей в мире компании по автопрокату также практически нет шансов на спасение и в ближайшие несколько недель ее ожидает банкротство. Американская корпорация Hertz Global Holdings Inc., задолжала кредиторам $17 млрд.

По данным СМИ, юристы корпорации Hertz в последнее время активно ведут переговоры с инвесторами и банкирами, пытаясь достичь мирового соглашения о реструктуризации долга. Причем проблемы у нее начались еще до пандемии.