"ЙЕ Энергия" готова предложить поставщикам газа ресурс под годовые контракты для населения

ООО "ЙЕ Энергия" и Группа "Нафтогаз" подписали соглашение о покупке природного газа отечественной добычи. Это позволит "ЙЕ Энергии", как оптовому поставщику, обеспечить газопоставляющие компании ресурсом для заключения годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей.

Об этом говорится в сообщении компании.

Директор ООО "ЙЕ Энергия" Артем Компан отметил, что подписание такого контракта позволит поставщикам выйти с годовым предложением для населения и гарантировать стабильные поставки газа в течение года.

"Внедрение годовых предложений позволит сохранить прогресс, достигнутый в ходе реформирования рынка природного газа Украины. Долгосрочные контракты станут гарантией прогнозируемости работы рынка газа, а также весомым аргументом для инвесторов", — отметил он.

Артем Компан добавил, что годовой контракт позволит застраховать потребителей природного газа от возможных скачков цены на протяжении следующего отопительного сезона.

"Фактически годовой контракт — это страховка для потребителей от ценовых колебаний и гарантия стабильной цены на протяжении года", — заявил он.

Переход всех бытовых потребителей на годовой контракт будет осуществлен с 1 мая в соответствии с Правилами поставки природного газа бытовым потребителям, которые утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Годовой контракт позволит украинцам лучше планировать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а государству соответственно планировать расходы на субсидии и льготы уязвимым категориям потребителей. Кроме того, потребителям не нужно будет каждый месяц беспокоиться о цене на газ, а суммы в платежках станут более прогнозируемыми, отмечают в компании.

Важно то, что потребитель сохраняет право выбрать любой другой тариф на поставку газа от любого поставщика, что будет способствовать развитию здоровой конкуренции между поставщиками, появлению новых тарифных предложений на газ, развитию сервисов и пр.

Напомним, в прошлом году после с открытия рынка газа для населения средняя цена голубого топлива выросла практически в два раза с 4 до 9 гривен за кубометр. Такая ситуация сложилась из-за стремительного роста котировок на европейских газовых хабах после периода крайне низких цен, которые установились летом 2020 года.

В результате Кабмин инициировал внедрение годовых контрактов на поставку газа для населения. И в начале марта Нацкомиссия по энергетике предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.

Справка

Компания "Йе Энергия" является крупным игроком на рынке энергетики Украины, поставляет природный газ и электроэнергию бытовым и небытовым потребителям. Компания реализует природный газ в том числе и для поставщиков, работающих под брендом "ТВІЙ ГАЗЗБУТ". "Йе Энергия" реализует как ресурс отечественных газодобывающих предприятий, так и ресурс иностранных компаний. В 2020 году компания реализовала на рынке 5,6 млрд куб м газа и 35 тыс. МВт электроэнергии.