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АПК 50 минут назад

Кабмин предлагает отменить ввозную пошлину на сахар до октября

Квоту в 120 тысяч тонн хотят распределять между импортерами в порядке очередности подачи заявок

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров предложит Верховной Раде отменить до 1 октября 2021 году пошлину на сахар в сумме 50% от таможенной стоимости для 120 тысяч тонн этого продукта для стабилизации ситуации на рынке.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 2 июня, передает "Интерфакс-Украина". В документе также решено уточнить, что квота на ввоз 120 тысяч тонн сахара будет распределяться между импортерами в порядке очередности подачи заявок в таможенный орган.

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Напомним, принятие данного документа инициировало в апреле Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Он предусматривает дополнение соответствующим пунктом заключительных и переходных положений Таможенного кодекса.

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"Временно, до 1 октября 2021 года, освобождается от налогообложения ввозной пошлиной сахар, классифицируемый по товарной позиции 1701 99 10 00 согласно УКТ ВЭД, который ввозится на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта в объеме 120 тысяч тонн", — гласит предлагаемая норма.

В своем анализе Минэкономики объясняло, что из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и сокращения посевных площадей сахарной свеклы в 2020/21 маркетинговом году в Украине было произведено лишь около 1,1 млн тонн сахара при потребности внутреннего рынка не менее 1,3 млн тонн.

В свою очередь ограниченное предложение сахара на рынке вызвало резкий рост цен на этот продукт. Так, в апреле цены на этот продукт в Украине повысились в рознице до 25,63 грн/кг против 24,38 грн/кг в марте и 15,14 грн/кг в апреле прошлого года.

Источник фото: Depositphotos

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