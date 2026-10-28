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Минобороны Британии тайно заплатило компании Palantir на $240 млн больше официальных отчетов

Palantir Logo
Минобороны Британии тайно заплатило компании Palantir на $240 млн больше официальных отчетов

Министерство обороны Великобритании за десятилетие, завершившееся в марте 2026 года, выплатило американской технологической группе Palantir на 186 миллионов фунтов стерлингов больше суммарной стоимости официально обнародованных контрактов между ведомством и этим разработчиком.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расследование The Financial Times.

Хотя оборонное ведомство публично отчитывалось о договорах на сумму 95,9 млн фунтов за указанный период, анализ внутренней финансовой отчетности показал, что реальные расходы достигли 282 млн фунтов стерлингов.

Платежи в пользу Palantir, программное обеспечение которого используется британскими военными для оперативного планирования и принятия решений, были распределены по более чем десятку отдельных финансовых таблиц. Совокупный объем этих транзакций раньше не раскрывался.

Разница в цифрах частично объясняется по крайней мере одним контрактом, информация о котором была полностью засекречена из соображений национальной безопасности, однако остается неизвестным, покрывает ли это тайное соглашение всю сумму разногласий. В то же время более 80% от выплаченных 282 млн. фунтов пришлись на сделки, заключенные по неконкурентной процедуре без проведения открытых тендеров.

Прямые закупки без торгов и обеспокоенность зависимостью от США

Британское оборонное ведомство неоднократно подвергалось критике со стороны членов парламента из-за регулярного предоставления крупных подрядов Palantir без открытого конкурса. В частности, глава комитета Палаты общин по науке и технологиям Ли Онвура подчеркнула, что непрозрачность расходов на Palantir и отсутствие конкурентных торгов подрывают подотчетность ведомства и общественное доверие к государственным закупкам.

В декабре министерство объявило о новом трехлетнем контракте с компанией на 240,6 млн фунтов стерлингов, действие которого началось в апреле 2026 года. Тогда ведомство отказалось рассматривать другие заявки, аргументировав это тем, что только Palantir имеет надлежащий технический опыт и знаком с архитектурой систем для обеспечения задач анализа данных.

Подобная практика коснулась и других крупных поставщиков: компания Boeing недавно получила прямой контракт без тендера на сумму до 354 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, государственный оператор энергосистемы Великобритании NESO также продлил действующие договоренности с Palantir без привлечения альтернативных предложений.

Ситуация усугубляет дискуссии о зависимости британского государственного сектора от американских технологических поставщиков, особенно учитывая связи Palantir с сектором обороны США и администрацией Дональда Трампа. В прошлом месяце отдельные члены правительства выступали за поиск британских альтернатив для контрактов Palantir с Минобороны и Национальной службой здоровья Англии, чтобы стимулировать развитие собственной индустрии искусственного интеллекта.

В Минобороны Великобритании заявили о приверженности принципам прозрачности и подчеркнули, что все расходы зафиксированы в официальных реестрах, однако детали некоторых соглашений не раскрываются в соответствии с законодательством по защите оборонного потенциала страны. В компании Palantir отказались от комментариев по соображениям национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Великобританиинеожиданно выросла благодаря ИИ. ВВП страны в июле увеличился на 0,4% после роста на 0,3% в июне на фоне глобального инвестиционного всплеска в технологическую отрасль.

Автор:
Максим Кольц

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