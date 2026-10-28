Міноборони Британії таємно заплатило компанії Palantir на $240 млн більше за офіційні звіти

Міністерство оборони Великої Британії за десятиліття, що завершилося в березні 2026 року, виплатило американській технологічній групі Palantir на 186 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж сумарна вартість офіційно оприлюднених контрактів між відомством та цим розробником.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на розслідування The Financial Times.

Хоча оборонне відомство публічно звітувало про договори на суму 95,9 млн фунтів за вказаний період, аналіз внутрішньої фінансової звітності показав, що реальні витрати сягнули 282 млн фунтів стерлінгів.

Платежі на користь Palantir, чиє програмне забезпечення використовується британськими військовими для оперативного планування та ухвалення рішень, були розподілені по понад десятку окремих фінансових таблиць. Сукупний обсяг цих транзакцій раніше не розкривався.

Різниця в цифрах частково пояснюється принаймні одним контрактом, інформація про який була повністю засекречена з міркувань національної безпеки, однак залишається невідомим, чи покриває ця таємна угода всю суму розбіжності. Водночас понад 80% від виплачених 282 млн фунтів припали на угоди, укладені за неконкурентною процедурою без проведення відкритих тендерів.

Прямі закупівлі без торгів та занепокоєння залежністю від США

Британське оборонне відомство неодноразово зазнавало критики з боку членів парламенту через регулярне надання великих підрядів Palantir без відкритого конкурсу. Зокрема, очільниця комітету Палати громад з питань науки і технологій Чи Онвура підкреслила, що непрозорість витрат на Palantir та відсутність конкурентних торгів підривають підзвітність відомства і суспільну довіру до державних закупівель.

У грудні міністерство оголосило про новий трирічний контракт із компанією на 240,6 млн фунтів стерлінгів, дія якого розпочалася у квітні 2026 року. Тоді відомство відмовилося розглядати інші заявки, аргументувавши це тим, що лише Palantir має належний технічний досвід та знайома з архітектурою систем для забезпечення завдань аналізу даних.

Подібна практика торкнулася й інших великих постачальників: компанія Boeing нещодавно отримала прямий контракт без тендеру на суму до 354 млн фунтів стерлінгів. Крім того, державний оператор енергосистеми Великої Британії NESO також продовжив діючі домовленості з Palantir без залучення альтернативних пропозицій.

Ситуація посилює дискусії щодо залежності британського державного сектору від американських технологічних постачальників, особливо з огляду на зв'язки Palantir із сектором оборони США та адміністрацією Дональда Трампа. Минулого місяця окремі урядовці виступали за пошук британських альтернатив для контрактів Palantir із Міноборони та Національною службою здоров'я Англії, аби стимулювати розвиток власної індустрії штучного інтелекту.

У Міноборони Великої Британії заявили про відданість принципам прозорості та підкреслили, що всі витрати зафіксовані в офіційних реєстрах, проте деталі деяких угод не розкриваються відповідно до законодавства для захисту оборонного потенціалу країни. У компанії Palantir відмовилися від коментарів із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Великої Британії несподівано зросла завдяки ШІ. ВВП країни у липні збільшився на 0,4% після підйому на 0,3% у червні на тлі глобального інвестиційного сплеску в технологічну галузь.