Потребрынки 40 минут назад

В Украине подскочили цены на сахар

По сравнению с апрелем 2020 года цены на сахар выросли на 10,49 грн за килограмм

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В апреле 2021 года цены на сахар в Украине повысились в рознице до 25,63 грн/кг против 24,38 грн/кг в марте.

Об этом свидетельствуют данные еженедельника "АГРО+Сахар".

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По информации экспертов, в феврале в рознице сахар продавался по 23,13 грн за килограмм.

Таким образом, по сравнению с апрелем 2020 года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за килограмм — в апреле 2020 года средняя цена на сахар в рознице составляла 15,14 грн/кг.

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Стоит отметить, что 8 апреля Минэкономики отмечало стабилизацию розничной цены на сахар — на уровне 24,5 грн за килограмм.

В январе–феврале 2021 года экспорт украинского сахара составил 2006 тонн, что примерно в 13 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

После этого Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало отмену до 1 октября пошлины на сахар в сумме 50% от таможенной стоимости для 120 тысяч тонн этого продукта, что должно смягчить ситуацию с дефицитом сахара на украинском рынке.

Проект соответствующего закона ведомство опубликовало на своем сайте 20 апреля.

Источник фото: Depositphotos.

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