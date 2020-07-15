Транспорт 1 час назад

Кабмин запретил импорт ЖД-вагонов из России

Запрет также касается подвижного состава, страной происхождения которых была не РФ, но владельцем были предприятия-резиденты России

Фото: НПП Фото: НПП
Фото: НПП

Сегодня, 15 июля, Кабинет министров Украины на заседании постановил запретить ввозить в Украину вагоны резидентов и железнодорожной администрации Российской Федерации.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация Российской Федерации.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

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Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже внедрен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины ж/д вагонов, которые были в использовании, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта из Российской Федерации.

"Однако в то же время, с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1 165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", — рассказал Криклий.

Ранее глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль, призвал Министерство инфраструктуры вмешаться в ситуацию, которая сложилась с ввозом бывших в употреблении железнодорожных вагонов из России и продлением их сроков эксплуатации, запретив такой ввоз и выпуск таких вагонов на колею.

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