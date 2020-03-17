Бизнес 1 час назад

"Нова Пошта" меняет режим работы некоторых отделений из-за коронавируса

Изменения в работе связаны с закрытием торгово-развлекательных центров

"Нова Пошта" меняет режим работы некоторых отделений из-за коронавируса "Нова Пошта" меняет режим работы некоторых отделений из-за коронавируса
Фото: Сегодня

В связи с введением карантинных мероприятий местными властями, вносятся изменения в работу отделений "Нова Пошта", расположенных в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Все отделения, которые расположены в зданиях ТРЦ, переносятся в другие отделения, перечень которых можно найти на официальном сайте компании. 

Все остальные отделения и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. 

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В компании также отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса, чтобы предотвратить сбой в работе социально важного сервиса, который особенно необходим украинцам во время карантина.

Компания осуществляет доставку медицинского оборудования, продуктов питания, защитных материалов, дезинфицирующих и антисептических средств и тому подобное.

Напомним, что МАУ прекращает все международные авиарейсы из-за коронавируса.

Также Delo.ua опросило банки и выяснило, как они работают в условиях жесткого карантина. Банки рекомендуют максимально отказаться от наличных и все оплачивать онлайн, а в отделения пускают по 5-10 человек.

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