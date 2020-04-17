Больше половины украинских IT-компаний остановили набор новых сотрудников — опрос

Карантин и экономическая встряска усложнили работу всех отраслей и не обошли стороной IT-рынок. Заказчики в Украине и за ее пределами терпят убытки и перестраивают свои бизнесы, а это заставляет IT-компании адаптироваться и готовиться к издержкам.

IT-рекрутинговое агентство INDIGO Tech Recruiters и адвокат Леонид Викторов провели опрос среди 32 компаний в сфере аутсорса: зарубежные и украинские продуктовые компании, учебные центры и аутстаффинговые фирмы. Ключевые вопросы: переход на дистанционный режим работы, снижение доходов и сокращение заказов на услуги.

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Удаленный режим работы

Большинство офисных команд после объявления карантина начали работать дистанционно. Исходя из данных опроса 78,1% сотрудников переведено на "удаленку", 15,6% людей сами выбирают, где работать. Всего 3% и раньше работали удаленно, также 3% не переведены на дистанционный режим работы.

"Антикризисные" меры

51,6% компаний решили не открывать новые вакансии, а 45% планируют сократить затраты на аренду офиса.

Еще 38,7% начали экономить на обучении команды, а 35,5% планируют экономить на фонде оплаты труда.

Около 23% будут экономить на маркетинге, а всего лишь 9% работают в привычном режиме и пока не определились с планом действий.

Среди других мер респонденты отметили переход на онлайн-обучение, активизацию продаж и даже усиление команды новыми квалифицированными специалистами.

Сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска

Несмотря на "карантинные" издержки, большинство компаний не планирует расставаться с командами. 53% опрошенных не планируют сокращать сотрудников, однако 16% все же планируют снизить количество штата.

Более оптимистичны прогнозы компаний и относительно отпусков без сохранения зарплат. Около 72% опрошенных респондентов не планируют применять эту меру, а 12,5% намерены отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Остальные будут ориентироваться по ситуации.

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Сокращение зарплат и потеря клиентов

Расслабиться, как показал опрос, можно примерно половине компаний. Опрос показал, что 53% компаний не собираются уменьшать размер зарплат сотрудникам, где около 22% будут сокращать вознаграждение сотрудников.

Текущая ситуация также вынуждает компании пересматривать условия сотрудничества. Выяснилось, что обсуждать новые условия, например, относительно скидок и других цен, будет почти половина компаний. Также многие вынуждены отказываться от многих проектов, в том числе, в части IT-сервисов. Большинство респондентов или уже потеряли клиентов, или прогнозируют это.

По статистике 53% уже ощутили частичные потери клиентов, а у 34,4% клиенты остались сохранены. Полные потери отметили 12% опрошенных компаний. Похожая ситуация сложилась и в продажах — большинство компаний или уже констатируют, или ожидают падения показателей.

Эксперты склоняются к мнению, что отечественный IT-бизнес впереди ждут непростые времена — часть проектов будет заморожена, или свернута, из-за чего компании будут вынуждены проводить кадровые сокращения, а часть из них вовсе могут закрыться.

Глава наблюдательного совета компании "ИТ-Интегратор" Андрей Верба считает, что многим компаниям для сохранения всех рабочих мест и способности выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками придется пойти на непопулярные меры.

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"Самая большая статья расходов компаний — это зарплатный фонд и аренда — поэтому основной фокус будет на этих двух направлениях. Во время кризиса будут лопаться сферы-пузыри, в том числе и IT-аутсорсинг. Что касается рынка системной интеграции и IT-проектов в государственном секторе сильно не пострадают. Так как этот процесс состоялся еще в конце 2019 года, когда IT-часть почти полностью вырезали из бюджета", — говорит Верба.

СЕО и соучредитель Intellias Виталий Седлер рассказал, что многие ИТ-проекты сейчас на паузе до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Но при этом добавил, что спрос не сильно снизился и сейчас есть возможность открывать другие направления рынка.

"Это дает толчок для поиска новых клиентов в тех сферах, которые будут расти, например, e-commerce, e-learning, Gaming, а также в тех регионах, в которых экономика или уже восстанавливается, или меньше пострадала от кризиса (Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион)", — говорит Седлер.

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