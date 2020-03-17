Как борются с коронавирусом украинские IT-компании: исследование

Ассоциация IT Ukraine провела опрос среди IT-компаний, чтобы узнать, какие меры они приняли с целью предотвращения распространения коронавируса.

Опрос проводился с 12 по 15 марта, участие в нем приняли 24 компании-члены Ассоциации IT Ukraine.

Опрос касался усиления санитарного режима, готовности перевести рабочие процессы в режим smart remote, информационная работа с целью противодействия распространению COVID-19.

Из 24 опрошенных компаний почти все (96%) оперативно закупили в офис антисептики и защитные маски, а также информируют сотрудников о методах защиты от COVID-19.

Рабочие командировки за границу отменили 91% опрошенных, запланированные массовые мероприятия отменили 86%. На online-режим в коммуникациях оперативно перешли 70% опрошенных компани, а 54% ввели в офисе режим свободного посещения.

Намного меньше компаний — 33% — ввели ограничения на личные поездки сотрудников за границу. 2 компании из 24 опрошенных сообщили, что разработали экстренный план действий и создали специальную рабочую группу, которая призвана контролировать ситуацию и реагировать на экстренные случаи в случае инфицирования членов коллектива.

Многие компании поделились и другими мерами, которые могут пригодиться бизнесу. Среди них — измерение температуры сотрудников и посетителей, внедрение корпоративного врача, переход на усиленный санитарный режим, закупка экспресс-тестов для выявления COVID-19, введение 14-дневного карантина для всех, кто недавно вернулся из заграничной поездки.

Напомним, что В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса.