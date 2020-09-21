Как максимально выгодно застраховать свой смартфон

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни человека — если сегодня забыть мобильный телефон дома, можно запросто почувствовать что-то вроде синдрома потерянной конечности. Они давно уже мутировали из средства связи в устройства, которые дают нам доступ к социальным сетям, развлекательному контенту, картам и даже банковским счетам.

Британская неправительственная организация Ofcom, изучающая работу теле- и радиокомпаний, выпустила анализ рынка коммуникаций. Оказалось, что среднестатистический пользователь, пока не спит, проверяет свой смартфон каждые 12 минут. Если говорить о молодых людях до 21 года, то они обращаются к телефону каждые 8, 6 минут.

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При этом 40% признались, что перед сном обязательно берут гаджет в руки еще на пять минут. А тех, кто в первую очередь проверяет смартфон после пробуждения, еще больше — 65%.

Исследование американской компании TeleNav (специализируется на услугах беспроводного определения местоположения) говорит о другом факте — каждый третий владелец смартфона откажется скорее от секса, чем от своего девайса. Более того, 40% владельцев iPhone готовы неделю провести без зубной щетки, если встанет выбор между ней и телефоном. Примечательный факт — в мире больше владельцев смартфонов, чем людей с зубной щеткой или собственным туалетом.

Не последнюю роль у такой популярности играет, конечно же, интернет. Согласно тому же исследованию Ofcom, 72% взрослых людей считают смартфон самым важным устройством для доступа в интернет, 71% никогда его не выключают, а 78% не смогли бы жить без него. Чуть больше 40% участвовавших в опросе признались — благодаря доступу в сеть они могут работать гибче и эффективнее, а 74% считают, что это позволяет им быть ближе к друзьям и семье. Все это стало результатом невероятного развития смартфонов, работа которого опирается на 250 тысяч патентов. Самый простой пример — сегодня смартфон мощнее компьютера, отправившего человека на Луну.

Однако использование смартфонов сегодня не обходится и без проблем. Известно, например, что 33% людей теряют или разбивают свой смартфон. При этом 50% владельцев разбивали экран своего "умного" помощника, а у 20% он разбит и сейчас. И тут в игру вступают люди, которые ремонтируют смартфоны.

Но как выбрать хорошего специалиста? Сложно отдать вещь, на которую смотришь каждые 12 минут, незнакомцу. В этом случае разумной заменой анонимным специалистам может стать такой ресурс как RADAR Screen. Это первый в Украине сервис по ремонту или замене экрана, предоставляемый в авторизованных центрах и дающий гарантию на качество работ.

Еще одна хорошая новость — подключить услугу можно не только на новый смартфон, но и на устройство, использовавшееся ранее.

Чтобы подключить услугу, нужно выполнить 4 простых шага:

1. Установить приложение RADAR Screen и ввести свой номер телефона.

2. Пройти два этапа диагностики экрана на отсутствие повреждений.

3. Выбрать удобный тариф и оплатить услугу.

4. Получить подтверждение об активации сервиса.

Что происходит после? Если пользователь случайно роняет телефон и разбивает экран, в течение трех дней он может обратиться в службу поддержки, после чего отдать устройство заботливому курьеру. Пока идет ремонт телефона, за процессом можно следить посредством личного кабинета, с любого устройства, а после окончания работ курьер доставит отремонтированный смартфон владельцу в руки.

В итоге подписка на RADAR Screen позволяет рассчитывать на команду поддержки, которая доступна круглые сутки, сама заберет устройство и качественно отремонтирует его. При этом даже премиальный пакет зачастую оказывается дешевле, чем ремонт смартфона у рядовых специалистов.