Как поверяют счетчики газа: роботы, лазеры и антимагниты

В июне 2020 года в Украине заработал первый Метрологический центр "Региональной газовой компании". Это единственный метрологический smart factory в Восточной Европе: роботы позволяют выполнить полный технологический цикл поверки счетчика в автоматическом режиме. Мощности центра позволяют комплексно осмотреть 200 тысяч бытовых счетчиков газа в год — это четверть от всех потребностей страны.

На сегодня центр, построенный по принципам индустрии четвертого поколения, уже поверил 60 тысяч бытовых счетчиков и 500 промприборов. Корреспондент Delo.ua побывал на предприятии и выяснил, почему важно поверять приборы, как метрологи видят незаконные вмешательства в работу счетчика и можно ли поверить свой прибор вне очереди.

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Как можно поверить счетчик самостоятельно

У каждого человека, который пользуется природным газом для отопления дома или приготовления пищи где-то в уголке висит счетчик. И время от времени газовики приходят, чтобы снять его и посмотреть, правильно ли этот счетчик считает. Этот процесс называется "поверка". Откуда взялось слово именно в такой форме уже никто и не помнит, однако сам процесс достаточно важный: по законодательству, бытовые (то есть домашние) счетчики необходимо поверять раз в восемь лет, промышленные — раз в два года.

Когда счетчик снимают, составляется акт демонтажа с конечными показаниями, по которым абонент рассчитывается. Когда устанавливают новый — а это сейчас происходит за одну операцию, сняли и тут же установили другой, составляют акт монтажа с новыми "нулевыми показаниями". Все эти показания — и конечные и стартовые — вносятся в единую систему и привязаны к личному счету абонента.

Но что происходит с самими счетчиками дальше?

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Каждый счетчик заносят в систему

Поверка газовых счетчиков в РГК Метрологическом центре начинается с приемного отделения. Сюда заезжают микроавтобусы — от одного до четырех в день. В микроавтобус помещается до 100 ящиков, в каждом ящике — 5-6 счетчиков.

На поверку приходят разные приборы учета, как новые, так и старые. По грязи на корпусах можно определить, где они стояли. Вот ржавчина, которая возникает, если счетчик находится на улице, под дождем и снегом. Вот липкий слой жира, который появляется, когда прибор учета закреплен рядом с газовой плитой на летней кухне и впитал в себя все запахи еды.

На каждом ящике — и на каждом приборе — наклеен стикер с кодом, который приемщики сканируют с помощью компьютерного терминала сбора данных. Он считывает данные со штрих- и QR-кодов. В них указана вся информация: модель счетчика, год изготовления, из какого филиала он приехал, у кого установлен.

"Вот мы видим после сканирования, что в ящике шесть приборов учета, они приехали со Змиевского филиала, изготовлены в 2006 году, статус — не поверены, — рассказывает сотрудник РГК Метрологического центра Андрей. — Самый старый счетчик, который приходилось видеть, был 97 года выпуска".

Все это — элементы "smart factory", умной фабрики: весь процесс поверки проходит без вмешательства человека. Система сама собирает и сохраняет данные о процессе и результате поверки. Сотрудники только закрепляют приборы учета на стендах поверки. В программном комплексе сохраняется путь каждого счетчика от момента снятия до возвращения на службу.

Пока же отсканированные счетчики отправляются в ячейку на стеллаже, код которой также сканируют и подвязывают к ящику.

"Технологии позволяют видеть несоответствия и исправлять возможные просчеты человека: к примеру, приехал коробок, в нем пять штук, а дисплей показывает, что должно быть шесть, мы связываемся с людьми на местах и синхронизируемся с ними: где еще один, почему не доехал, или это ошибка при вводе данных на местах", — говорят сотрудники центра.

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Почему лучше не ставить магниты на счетчики

Дальше приборы учета попадают в комнату подготовки, где после демонтажа пломб начинается самое интересное: проверка на намагниченность. На специальном стенде каждый прибор исследуют с помощью индикатора остаточного магнитного поля. Если счетчик пытались "притормозить" с помощью магнитов, приборы это покажут. "Все, что имеет показатель свыше 300 микротесла, откладываем отдельно на дополнительную проверку", — говорит слесарь контрольно-измерительных приборов Вадим. Всего же, по его опыту, около 3% всех счетчиков могут быть намагниченными.

После антимагнитной проверки счетчики моют — это единственное место в Украине, где так делают — продувают/сушат и, наконец, отправляют в зону проверки.

В лаборатории поверки бытовых счетчиков газа после летней жары на улице прохладно: здесь всегда 20 градусов и четко определенная влажность. Основную работу выполняют машины — поверочные системы немецких компаний Innotech Meter Calibration Systems GmbH та Hess, а также приборный стенд Hera с калибраторами давления и температуры Ametek (США) и Beamex (Финляндия).

Лазерные технологии

Выглядит процесс поверки так: с мембранного счетчика снимают табло, вместо него устанавливают импульсный диск, на который направлен лазер. Затем счетчик подключают к трубкам входа и выхода. Вакуумные насосы прогоняют через прибор воздух (так безопаснее, хотя существует метод поверки и с помощью природного газа). Импульсный диск крутится — лазерный луч считывает количество оборотов и, под конец проверки, выдает результат.

По словам инженера Михаила Мельника, в день предприятие поверяет около 400-500 счетчиков. Достаточно много счетчиков поверку не проходит — может быть и до половины. Потребители этого не ощутят: им сразу ставят новый прибор. В течении последних двух лет средства на формирование обменного фонда счетчиков хотя и выделяются, но в недостаточных объемах в масштабах целой страны. Впрочем, это уже вопрос к НКРЭКУ, которая утверждает структуру тарифов для операторов газораспределительных сетей: выйти за рамки статьи расходов компания не может.

Всего в лаборатории поверки бытовых счетчиков пять установок. Три на 12 счетчиков, две — на 18. То есть, одновременно может поверяться 72 прибора. Продолжительность процесса зависит от характеристик счетчика, в среднем на один прибор уходит около 40 минут машинного времени.

Счетчики, которые не прошли поверку — робот пишет над ними красноречивое слово FAIL (ошибка) — отправляются на утилизацию. Переиспользовать счетчик экономически нецелесообразно: портится именно "начинка", которая составляет около 80% стоимости всего прибора, поэтому максимум что можно сделать с металлическим корпусом — сдать его на металлолом.

Параллельно в соседнем помещении работает поверка промышленных счетчиков. Здесь чуть сложнее: тут и объемы побольше, и давление повыше, и погрешность счетчика должна быть меньше.

Чтобы уменьшить погрешность из-за большого потребления на промышленных счетчиках используются специальные приборы — корректоры. Внутри корректоров стоят датчики температуры и давления. Эти датчики снимают, помещают в специальные камеры, где создаются некие внешние условия (жара, мороз, скачки давления) и смотрят, насколько верно они работают.

Финальную точку в поверке ставит государственный поверитель. У него есть личная печать, личная подпись и личная пломба. Только после опломбирования прибор снова можно установить абоненту. Правда, обратно "домой" он уже не попадет — поедет считать объемы газа кому-то еще.



Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua (фото автора)



