Новости компаний 1 час назад

Как взять онлайн-кредит на карту и вовремя погасить: сервисы, работающие круглосуточно

Оповестите кредитора о задержках в оплате и не забывайте регулярно вносить небольшие суммы

Как взять онлайн-кредит на карту и вовремя погасить: сервисы, работающие круглосуточно Как взять онлайн-кредит на карту и вовремя погасить: сервисы, работающие круглосуточно
Фото: Сashberry

Кредит онлайн в Украине — это спасательный круг для всех тех, кто испытывает временные финансовые трудности. Уже прошли те времена, когда все боялись кредиторов и не доверяли кредитным договорам. Теперь все процессы кредитования регулируются на законодательном уровне, личные данные защищены, а клиент всегда может посмотреть лицензию МФО на сайте компании.

Получить онлайн кредит на карту быстро, удобно и просто. Такой займ мгновенно решает мелкие финансовые неурядицы. Если осознанно подходить к вопросу кредитования, следить за чистотой кредитной истории и вовремя вносить задолженность — проблем с тем, чтобы взять кредит на карту не возникнет.

Почему тогда у каждой кредитной организации (банки, МФО) есть коллекторская служба? Увы, когда клиент понимает, что не вернет долг вовремя, он принимает ошибочное решение — не платить вовсе и скрыться от кредитора. Возможно, такое поведение провоцирует банальный недостаток информации.

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В этой статье описано несколько практических советов, как получить онлайн кредит на карту, погасить задолженность без выхода в просрочку и сохранить хорошее отношение с банками и МФО.

Проинформируйте кредиторов

Если вы вдруг поняли, что в этом месяце или в ближайшее время, у вас не получится выделить нужную сумму для того, чтоб погасить онлайн-кредит на карту — оповестите об этом кредитора. Пожалуйста, не пытайтесь исчезнуть или прибегнуть к мошенничеству.

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Списать кредит или не платить не получится, а вот решить проблему и не испортить кредитную историю можно! Позвоните на горячую линию и расскажите о сложившейся ситуации. Скорее всего, вам предложат воспользоваться услугой пролонгации. Срок кредита продлиться, но это не повлияет на вашу кредитную историю и вы не выйдете в просрочку.

Регулярно вносите небольшие суммы

Быстрый кредит на карту можно оформить круглосуточно, но в договоре четко прописано каким образом вам необходимо будет вернуть задолженность. Если полная сумма по договору для вас сегодня неподъемна — не прекращайте делать платежи. Даже 10% от суммы — это уже маленькие шаги к решению проблемы.

Платите больше минимальной суммы

Если есть возможность, вносите сумму больше, чем прописано в договоре. Таким образом, вы рассчитаетесь с долгом намного быстрее. Вы думаете, что минимальный взнос экономит ваш бюджет? А теперь посчитайте, сколько вы переплачиваете. Чем быстрее закроете, тем больше сэкономите!

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Жизнь непредсказуема и очень сложно держать все под контролем. Мы никогда не знаем, что может ждать за поворотом. Для таких экстренных ситуаций и были созданы микрофинансовые организации, благодаря которым можно взять кредит на карту 24/7. Взять кредит на карту в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и остальных городах Украины не составит труда. Каждый украинец, достигший совершеннолетия, может пользоваться услугами МФО неограниченное количество раз. Главное правило — соблюдайте условия договора.

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