Kharkiv Palace Ярославского и Vertex Hotel Group планируют открыть казино

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace, которая принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, а также оператор Vertex Hotel Group (киевский "Президент Отель" и одесские "Бристоль", "Лондонская" и Wellness Spa "Формула") разрабатывают проекты запуска казино на своих площадях, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проект казино у нас в работе уже давно, нужно, чтобы формирование законодательной базы пришло к логическому завершению. У нас есть наработка с потенциальными инвесторами по использованию наших помещений. И данный кризис не приостанавливает этих планов", — сообщил генеральный менеджер Kharkiv Palace Hotel Атис Захаранс в ходе онлайн-конференции "Отельный рынок в условиях кризиса".

Объект насчитывает 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.

"На настоящее время мы продолжаем работать, но вывели часть номерного фонда для экономии средств. Мы сохранили только те номера, в которых есть необходимость, обслуживаем всех гостей через room service, так как все рестораны и бары закрыты, а также спа-центр… Заполнены только несколько номеров, не более десятка-двух", — отметил Захаранс.

Как рассказала региональный директор Vertex Hotel Group Елена Варивода, компания также работает над проектом открытия казино на площадях отеля, не указав при этом, на каком именно.

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"У нас есть возможность открыть казино в отеле. Есть проект, над которым мы работаем, дополнительной услуги — казино — на нашей площади. Ведутся проектные работы по подготовке данной части отеля", — отметила она.

Она также добавила, что с начала карантина в Украине Vertex Hotel Group сразу же закрыла такие гостиницы, как "Лондонская" и велнес-спа "Формула". В конце марта был закрыт "Президент Отель" в Киеве, а в начале апреля — одесский "Бристоль".

Напомним, в киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью примерно в тысячу квадратных метров.

Отметим, что игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако с тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала украинских провайдеров закрыть доступ к ряду букмекерских сайтов и онлайн-СМИ.