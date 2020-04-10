Kharkiv Palace Ярославского и Vertex Hotel Group планируют открыть казино

Пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace, которая принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, а также оператор Vertex Hotel Group (киевский "Президент Отель" и одесские "Бристоль", "Лондонская" и Wellness Spa "Формула") разрабатывают проекты запуска казино на своих площадях, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Проект казино у нас в работе уже давно, нужно, чтобы формирование законодательной базы пришло к логическому завершению. У нас есть наработка с потенциальными инвесторами по использованию наших помещений. И данный кризис не приостанавливает этих планов", — сообщил генеральный менеджер Kharkiv Palace Hotel Атис Захаранс в ходе онлайн-конференции "Отельный рынок в условиях кризиса".
Объект насчитывает 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.
"На настоящее время мы продолжаем работать, но вывели часть номерного фонда для экономии средств. Мы сохранили только те номера, в которых есть необходимость, обслуживаем всех гостей через room service, так как все рестораны и бары закрыты, а также спа-центр… Заполнены только несколько номеров, не более десятка-двух", — отметил Захаранс.
Как рассказала региональный директор Vertex Hotel Group Елена Варивода, компания также работает над проектом открытия казино на площадях отеля, не указав при этом, на каком именно.
"У нас есть возможность открыть казино в отеле. Есть проект, над которым мы работаем, дополнительной услуги — казино — на нашей площади. Ведутся проектные работы по подготовке данной части отеля", — отметила она.
Она также добавила, что с начала карантина в Украине Vertex Hotel Group сразу же закрыла такие гостиницы, как "Лондонская" и велнес-спа "Формула". В конце марта был закрыт "Президент Отель" в Киеве, а в начале апреля — одесский "Бристоль".
Напомним, в киевской гостинице Hilton планируют открыть казино площадью примерно в тысячу квадратных метров.
Отметим, что игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако с тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которая используется для осуществления этой деятельности.
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обязала украинских провайдеров закрыть доступ к ряду букмекерских сайтов и онлайн-СМИ.