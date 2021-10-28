Киберзащиту полиции, УЗ и "Украэроруха" и "Укрэнерго" обеспечивала фиктивная фирма — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что ряду государственных структур в 2018-2019 годах предоставляла услуги по киберзащите фиктивная компания из Киева, вымывшая таким образом из госбюджета 20 млн грн.

В то же время, как говорится в сообщении спецслужбы, речь о фирме, прошедшей сертификацию Госслужбы спецсвязи и защиты информации и имеющей соответствующую лицензию.

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В соответствии с заключенными контрактами, она должна была заниматься технической и криптографической защитой информации, которая циркулировала в государственных органах.

Указано, что данная структура обслуживала, в частности, Национальную полицию, Национальную гвардию, "Укрзализныцю", "Украэрорух", "Укрэнерго", Министерство молодежи и спорта. Также в сообщении значится нечто, что в СБУ называют "Окружным административным судом Украины".

Сейчас двум фигурантам производства — директорам предприятий-подрядчиков — сообщено о подозрении по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса (подделка документов, подаваемых для госрегистрации юрлица, совершенная повторно или по предварительному сговору группы лиц).

Также сообщается, что в ходе проведенных обысков выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника.

"Кроме того, при обыске задокументированы факты хранения должностными лицами фирмы информации с грифом секретно на незарегистрированных носителях информации. Это противоречит нормативно правовым документам в сфере охраны государственной тайны", — сообщают в СБУ.

Планируется проведение экспертизы относительно наличия в документах сведений, составляющих государственную тайну, судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз с целью подтверждения нанесенного государству ущерба и принятия по их результатам соответствующего процессуального решения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента кибербезопасности СБУ и следователи полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Однако киевская полиция и прокуратура пока об упомянутом не сообщает.