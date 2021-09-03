Киев предлагает достроить метро "Львовская брама" в рамках "Большой стройки"

Киев подал более 20 инфраструктурных проектов для возможной реализации в рамках программы "Большая стройка" в Киеве в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"Мы имеем амбициозные планы по дальнейшему развитию города, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Мы планируем воплотить еще ряд масштабных проектов, часть которых предложили поддержать в рамках программы президента Украины "Большая стройка", — отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, речь идет о нескольких объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о Доме учителя, мосте имени Патона, кинотеатре "Киевская Русь" и строительстве станционного комплекса "Львовская брама".

"В госбюджет столица отдает 60% НДФЛ — больше всех городов страны, покрывает расходы на льготный проезд в общественном транспорте. Киев выполняет функции столицы, при этом не получая в последние годы средств на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", — подчеркнул Поворозник.

Напомним, что власти Киева решили отремонтировать мост Патона с обустройством велодорожек и расширением верхней части моста для обустройства променада. Отметим также, что в июле под мостом трижды прорывало теплотрассу.

В свою очередь станцию "Львовская брама" на Сырецко-Печерской, "зеленой", линии метро власти столицы обещают достроить уже не один десяток лет. Ее строительство был начато в середине 1991 года, но в 1996 году работы были заморожены из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, где был запланирован выход со станции. На сегодня существует лишь законсервированная платформа станции, однако выхода на поверхность с нее нет.