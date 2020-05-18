Киев приобретет в лизинг у Укргазбанка 200 современных автобусов

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала обновление автобусного парка столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, речь идет о проекте договора финансового лизинга на приобретение городом транспортных средств с ОАО АБ "Укргазбанк".

"Комиссия поддержала проект договора финансового лизинга на приобретение городом 200 автобусов большой и особо большой вместимости. Речь о 120 единицах транспортного средства, длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц, длиной 18,5 метра. Автобусы столица может получить уже осенью, а средства город должен отдать в течение следующих 3,5 лет", — рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Стоимость лизинга — 50,7 млн евро. С учетом бюджетных ограничений, финансовый лизинг сегодня является единственным инструментом обновления подвижного состава КП "Киевпастранс".

Депутаты напомнили, что ПАО "АБ "Укргазбанк", 94,94% акций которого принадлежат государству, предложило наиболее выгодные условия финансового лизинга.

Таким образом, Киев приобретет современные автобусы, полностью приспособленные для обслуживания всех слоев населения. Доля низкого уровня пола составляет 100%. Салоны и кабины оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам — не ниже EURO-5.

По информации Киевсовета, сегодня изношенность автобусного парка составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%.

За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости.

Ранее, в марте этого года, Киевский городской совет принял решение о предоставлении согласия КП "Киевпастранс" на приобретение автобусов в 2020 году у ОАО "Укргазбанк".

Также, согласно решению, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представлении бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы должен включать в них потребность в деньгах для возмещения стоимости предмета лизинга.

Отметим, ежедневно на дороги столицы выходят 358 автобусов "Киевпастранса".

Напомним, всего на балансе у "Киевпастранса" 779 автобусов. В то же время коммунальное предприятие является крупнейшим перевозчиком пассажиров в маршрутных такси. У "Киевпастранса" 181 маршрутный автобус и 56 автобусов средней вместимости.