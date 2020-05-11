Транспорт 1 час назад

С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА)

Дополнительные рейсы общественного транспорта запустят из четырех жилых массивов столицы

С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА) С 12 мая в Киеве увеличат количество наземного транспорта (СХЕМА)
Общественный транспорт в Киеве. Фото: КП "Киевпастранс"

В Киеве с 12 мая увеличат количество маршрутов наземного общественного транспорта.

При этом проезд, как и раньше, разрешен только по спецбилетам и в средствах индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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В частности, дополнительные рейсы общественного транспорта запустят из четырех жилых массивов: ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Так, в режиме спецрейсов будут курсировать:

- автобус №20 Жилой массив Корчеватое — станция метро Площадь Льва Толстого;

- автобус №33Т "ДВРЗ — станция метро "Черниговская";

- троллейбус №37-А Станция метро "Лесная" — улица Николая Закревского.

Известно, что на данный момент в условиях специального режима ежедневно на маршруты в столице выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпастранса".

При этом весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию — как перед выездом на линию, так и в течение дня.

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Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

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