Кількість справ про рейдерство зросла у півтора рази: до суду доходять лише справи про підробку документів

За даними Генпрокуратури 188 кримінальних проваджень про рейдерство було зафіксовано за 5 місяців цього року. Це вже у 1,3 рази більше за показники відповідного періоду 2023 року. Найбільше проваджень відкривається за ст. 205-1 «Підроблення документів».

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість справ про рейдерство не досягла показників довоєнного періоду

Зазначається, що кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не досягла показників довоєнного періоду.

Так, від початку року було відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство. Це у 1,3 рази більше за показники відповідного періоду торік — 147 проваджень. Проте все ще удвічі менше, ніж у 2021 році — 398 справ.

За даними аналітиків, напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нових проваджень на місяць, а вже у травні їх кількість становила 52 справи.

Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів

Як підкреслюють в "Опендатабот", справи по рейдерству відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205-1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст.206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ) тощо.

Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.

За протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном підприємства від початку року було відкрито 29 й 21 кримінальне провадження відповідно.

Аналітики звертають увагу, що від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій також зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.

Зауважимо, після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростає. Понад 360 випадків рейдерства було зафіксовано у 2023 році. При цьому лише 17% справ дійшло до суду торік.