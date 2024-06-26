Количество дел о рейдерстве возросло в полтора раза: в суд доходят только дела о подделке документов

По данным Генпрокуратуры 188 уголовных производств о рейдерстве было зафиксировано за 5 месяцев этого года. Это уже в 1,3 раза больше показателей соответствующего периода 2023 года. Больше всего производств открывается по ст. 205-1 «Подделка документов».

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество дел о рейдерстве не достигло показателей довоенного периода

Отмечается, что количество дел о рейдерстве растет в последние годы, однако все еще не достигло показателей довоенного периода.

Так, с начала года было открыто 188 производств по статьям о рейдерстве. Это в 1,3 раза больше показателей соответствующего периода в прошлом году — 147 производств. Однако все еще вдвое меньше, чем в 2021 году – 398 дел.

По данным аналитиков, в преддверии полномасштабного вторжения регистрировали, в среднем, 50 новых дел ежемесячно. В начале этого года открывалось по 32 новых производств в месяц, а уже в мае их количество составляло 52 дела.

Чаще всего фиксируют рейдерство из-за подделки документов

Как подчеркивают в "Опендатаботе", дела по рейдерству открывают по статьям о подделке документов (ст. 205-1 УКУ), противодействие законной хозяйственной деятельности (ст.206 УК) и противоправное завладение имуществом предприятия (ст. 206-2 УК) тому подобное.

Чаще всего фиксируют рейдерство из-за подделки документов: 138 или 73% от всех дел в этом году.

За противодействие законной хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом предприятия с начала года было открыто 29 и 21 уголовное производство соответственно.

Аналитики обращают внимание, что с начала года в суд не поступило ни одного нового дела по противодействию хозяйственной деятельности и противоправному завладению имущества предприятия.

По данным Офиса противодействия рейдерству, количество жалоб по рейдерским действиям также растет год к году. 1255 жалоб поступило за 5 месяцев текущего года. К сравнению, за весь прошлый год таких жалоб было 1905.

Заметим, что после спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет. Более 360 случаев рейдерства было зафиксировано в 2023 году. При этом только 17% дел дошли до суда в прошлом году.