Кинотеатр в пути: "Укрзализныця" запустила сервис просмотра фильмов в поездах

"Укрзализныця" открывает доступ к базе лицензионных фильмов и мультфильмов на платформе сервиса SWEET.TV, которые теперь можно будет смотреть в дороге в поездах Интерсити и Интерсити+, сообщает пресс-служба компании.

"Доступ к мультимедийному контенту — это именно то, чего действительно долго ждали наши пассажиры. Для нас такое партнерство — возможность расширить перечень бортовых сервисов, чтобы сделать каждую поездку еще комфортнее", — отметил директор филиала АО "Украинская железнодорожная скоростная компания "АО "Укрзализныця" Андрей Уманец.

По информации УЗ, пассажир поезда может приобрести в WOG-cafe специальный код, что позволяет подключиться к сети партнера с фильмотекой около 280 лицензионных фильмов на украинском языке.

Смотреть можно непосредственно из собственного гаджета, подключение к мобильному интернету для этого не требуется.

Фильмы и мультфильмы, размещенные на платформе нашего сервиса, теперь будут доступны в поездах Интерсити и Интерсити+. Контент можно просматривать на протяжении всего маршрута.

"Для этого SWEET.TV устанавливает собственное оборудование в поездах, и это дает возможность через интернет получить доступ к контенту на платформе сервиса", — уточнил директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

Тестирование сервиса "кинотеатра в пути" началось 15 декабря в "Лыжном экспрессе" № 745/746 Киев — Славское, а уже с этой недели сервис станет доступным и на других маршрутах Интерсити+ в тестовом режиме. До конца года услуга является бесплатной.

"Укрзализныця" приглашает к сотрудничеству всех провайдеров мультимедийных услуг по своим оборудованием для тестирования дополнительных пассажирских услуг в дороге.

Напомним, с 24 декабря этого года "Укрзализныця" запустила поезда №5/6 Ужгород — Херсон и №149/150 Харьков — Ворохта, которые будут курсировать через день.