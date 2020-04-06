Кличко рассказал, в каком случае могут запретить ездить по Киеву на частных авто

Запрет гражданам передвигаться личным транспортом из-за пандемии коронавируса может быть введен только на государственном уровне.

Об этом сегодня, 6 апреля, в своем видеобращении заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Что касается возмущения по поводу моих слов об ограничении частного транспорта в городе: если и дальше будет действовать и продолжаться несоблюдение правил, государство может применить самые строгие ограничения. Понятно, что тогда они будут и в столице. Когда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города", — отметил мэр.

Ранее в эфире телеканала ZIK Кличко говорил о возможности введения такого запрета в качестве одной из мер по борьбе с коронавирусом.

Это высказывание Виталия Кличко вызвало большой переполох среди автомобилистов, учитывая фактически не работающий городской транспорт. Но оказалось, что это пока лишь в теории. Об этом признался сам Виталий Кличко.

"Именно поэтому я постоянно обращаюсь ко всем с просьбой не доводить ситуацию до этого. Все зависит от вас. Ведь никакая власть не сможет вас спасти, если вы этому сопротивляетесь", — добавил Кличко.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины ужесточил правила карантина: теперь на улицах передвигаться можно группами не больше двух человек.