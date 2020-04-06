Транспорт 1 час назад

Мэр Запорожья разрешил работу общественного транспорта, несмотря на усиленный карантин

В транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах

Мэр Запорожья разрешил работу общественного транспорта, несмотря на усиленный карантин Мэр Запорожья разрешил работу общественного транспорта, несмотря на усиленный карантин
Фото: Facebook

С 6 апреля ограничения движения в рамках усиленного карантина в Запорожье не будет, весь общественный транспорт выйдет на маршруты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Запорожский городской голова Владимир Буряк.

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"По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, вероятно, правильна. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу. Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение — завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты. Руководствуюсь постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", — написал Буряк.

По его словам, в транспорт будут пускать только людей в масках или респираторах.

Мэр также призвал горожан не выходить из дома без крайней необходимости.

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"Если Кабинет министров выдаст новое постановление — будем собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения. Обо всех изменениях буду сразу же информировать вас на своей странице в Facebook", — добавил Буряк.

Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные ограничения в Украине из-за вспышки коронавируса. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Кроме того, в Украине на пасхальные праздники, с 6 по 24 апреля, могут ввести обязательный "масочный режим".

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

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