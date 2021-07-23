IT и Телеком 1 час назад

Количество украинских сайтов за год выросло на 4%

В июне, однако, число доменных имен практически не росло

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Количество регистраций в домене верхнего уровня .UA на конец июня увеличилось на 3,89% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 559,4 тысячи. Об этом сообщает компания "Хостмастер" (Киев), выполняющая функции реестра домена .UA.

В то же время в течение июня численность доменных имен росла намного медленнее, чем среднемесячный показать за прошедший год: их количество выросло лишь на 0,13%.

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В свою очередь, количество доменных имен второго уровня за год увеличилось на 5,43% до 24,56 тысячи. Все остальные имена — третьего уровня. Для регистрации ныне доступны 64 публичных домена: 58 географических и шесть общего назначения.

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В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 325 тысяч имен (58% от всего количества). Этот показатель за год вырос на 5,12%.

При этом численность доменных адресов в самом популярном географическом публичном домене kiev.ua за последний год даже снизилась — на 0,69% до 38,4 тысячи. Почти 90% таких доменных имен используются (имеют IP-адрес).

Общее количество кириллических имен уменьшилось до 5,37 тысячи: по сравнению с концом мая — на 0,46%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — аж на 29%.

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Как отмечают в "Хостмастере", услуги по регистрации в домене .UA ныне предоставляют 123 регистратора.

Суммарная доля рынка, которую по итогам июня контролируют пять крупнейших регистраторов, составляет 70,31%, что на 0,04 процентных пункта больше, чем в мае.

Статистика за прошедший год и за июнь:

Источник фото: Depositphotos

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