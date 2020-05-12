IT и Телеком 1 час назад

Компания Apple запустила глобальный конкурс для студентов

Желающие студенты должны самостоятельно создать мобильное приложение на языке программирования Swift за символическую награду

Компания Apple запустила глобальный конкурс для студентов Компания Apple запустила глобальный конкурс для студентов
Apple. Фото: ua.112.ua

Американская компания Apple предлагает всем желающим студентам самостоятельно создать мобильное приложение за награду.

Этот конкурс корпорация объявила по случаю ежегодной конференции WWDC, посвященной разработчикам, которая на этот раз будет проводиться в интернете, сообщает BFMTV.

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Указано, что награда символическая — коллекционная куртка в цветах Apple.

Как отмечается, для участия в так называемом Swift Student Challenge студенты должны создать приложение на языке программирования Swift, разработкой которого занимается Apple. При этом зарегистрироваться и представить свой проект нужно до 18 мая 2020 года.

В компании сообщили, что каждый может принять участие в Swift Student Challenge. Кандидатам предлагается использовать приложение Swift Playgrounds, доступное на iPad, которое обучает коду с помощью специального интерфейса. Пользователь, в частности, может видеть в реальном времени эффекты своих строк кода.

Известно, что 350 молодых победителей будут оцениваться не по сложности их заявки, а по ее актуальности и креативности. При этом проект должен быть личным — групповые проекты не принимаются.

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Ранее сообщалось, что Apple собирается провести конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня. На конференции могут показать обновленную iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а также iPadOS.

Напомним, Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

Также компания Apple обнародовала отчет о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале фискального 2020 года (завершился 28 марта календарного 2020 года). Несмотря на заметное влияние на бизнес пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, компания смогла нарастить выручку на 1% — до $58,3 млрд, что больше ожиданий аналитиков ($53,8 млрд).

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