Компания экс-главы "Укрзализныци" Бальчуна добывает драгоценные камни в Украине

Бывший председатель правления АО "Укрзализныця", польский рок-музыкант Войцех Бальчун стал совладельцем добывающей компании в Украине в сентябре 2020 года.

В частности, он получил 19,5% в капитале ООО "Аурум Полонез", зарегистрированного в Киеве, сообщает Nadra.info.

Как отмечается, основной вид деятельности бизнеса — "Добыча прочих полезных ископаемых и разработки карьеров". Общий капитал общества — 262,5 тысяч грн, на долю Бальчуна приходится чуть менее 51,2 тысячи грн.

В то же время другими учредителями компании являются Николай Немцов из Черновцов и компания из Польши "Амос Инвестментс", свидетельствуют данные сервиса YouControl.

При этом в польских реестрах "Амос Инвестментс" фигурирует как акционерное общество, основанное в 2016 году, с капиталом в 2 млн злотых и основным видом деятельности "Услуги, связанные с морским транспортом". Также этой компании посвящена страница на сайте немецкого инвестиционного фонда Amos Finance AG.

"Соглашение, в результате которого Войцех Бальчун стал владельцем доли в украинской компании, не афишировалось, и, по состоянию на 4 марта 2021 года, о нем не было упоминания ни в СМИ, ни хотя бы на страницах господина Бальчуна в Facebook или в LinkedIn", — пишет издание.

Как выяснили журналисты, ООО "Аурум Полонез" с ноября 2020 года работает на месторождении, спецразрешением на которое владеет государственное предприятие "Янтарь Украины".

Причем "Аурум Полонез" якобы выступает одновременно инвестором и подрядчиком на участке "Пугач" месторождения "Клесовское" (северная окраина города Клесов, Ровенская область). Добытыми камнями же распоряжается непосредственно "Янтарь Украины", как владелец спецразрешения.

"Частная компания еще в прошлом году заключила с госпредприятием форвардный контракт, и выделила деньги, которые позволили ГП погасить часть долгов по зарплатам и по налогам. Также на деньги, полученные от польских инвесторов, было отремонтировано часть техники "Янтаря Украины". Благодаря им предприятие сдвинулось с места. В IV квартале 2020 года предприятие добыло более 260 кг янтаря-сырца", — заявил источник издания, близкий к ГП "Янтарь Украины".

Согласно данным YouControl, учредителями ООО "Аурум Полонез" являются: 51% — "Амос Инвестментс" (Польша), 19,5% — Войцех Бальчун (Польша), 29,5% — Николай Немцов (Черновцы).

В свою очередь основателем ГП "Янтарь Украины" в передаче предприятия на приватизацию была Государственная служба геологии и недр Украины. Сегодня госпредприятие находится в управление Фонда госимущества.

Известно, что ООО "Аурум Полонез" в 2019 году рассматривало возможность сотрудничества с другим государственным янтарным предприятием — ГП "Укрбурштин", по которому в декабре 2020 года было открыто производство по делу о банкротстве.

При этом Войцех Бальчун, как отмечается, стал совладельцем ООО "Аурум Полонез" почти через год после того, как компания сначала договорилась, а затем отказалась сотрудничать с ГП "Укрбурштин".

Напомним, в июле 2020 года прошли аукционы по получению спецразрешений на добычу янтаря в Ровенской области.