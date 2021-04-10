Компания-производитель смартфонов Nokia решила стать мобильным оператором

Руководство финского производителя смартфонов HMD Global приняло решение расширить предложение мобильных услуг и стать оператором мобильной виртуальной сети (MVNO).

Как сообщает "Компьютерное обозрение", HMD Mobile должна обеспечить простоту и прозрачность на фрагментированном рынке, сочетая ценность ежемесячной подписки с гибкостью тарификации абонентской платы.

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"Мы прислушиваемся к нашим пользователям, как они реагируют на покупки в интернете, и решили сделать еще один шаг вперед. Результатом стала наша собственная независимая служба мобильной связи, которая гарантирует прозрачность, гибкость и конкурентоспособные тарифы. Запуск HMD Mobile — заметная веха на нашем пути", — заявил генеральный директор HMD Global Флориан Сейче.

В компании заявили, что в партнерстве с ведущими игроками в отрасли HMD Mobile предложит надежное, быстрое и безопасное сетевое соединение.

В частности, в Великобритании услуга будет запущена в сети EE, предлагая высокую скорость сети и лучшее географическое покрытие по всей стране.

Приложение HMD Mobile предоставит клиентам простую систему управления:

– отслеживание использования данных;

– доступ к службе поддержки клиентов;

– планирование управления и обновлений;

– ежемесячные платежи.

По информации издания, HMD Mobile начнет свое развитие с Великобритании, где будет запущена в конце апреля 2021 года.

Пакеты начинаются с 6,50 фунтов стерлингов в месяц за неограниченные звонки и СМС в рамках Великобритании/ЕС, а также 1 ГБ данных.

Напомним, финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит группу компаний и университетов, объединенных в рамках проекта Hexa-X по созданию нового поколения технологий беспроводной связи, которые уже называют "6G". Проект будет финансироваться Европейским Союзом.