Компания Фиала за один день получила разрешение на строительство индустриального парка под Киевом

Украинская инвестиционная компания Dragon Capital, гендиректором которой является Томаш Фиала, получила разрешение на строительство первой очереди индустриального парка E40 Industrial Park. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о складском комплексе класса А площадью 25,7 тысяч квадратных метров, который возведут под Киевом.

В компании отметили, что разрешение от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины получили достаточно быстро — в течение одного дня после подачи всех необходимых документов онлайн через портал госуслуг "Дія".

"Мы очень рады видеть, что получение разрешений на строительные работы в нашей стране становится прозрачным и эффективным. Мы были поражены, когда получили разрешение всего за один день, подав все необходимые документы онлайн через портал "Дія". Кроме того, недавно в первом чтении приняты существенные налоговые льготы для резидентов индустриальных парков. Такие шаги позволяют инвесторам видеть перспективность инвестирования в развитие индустриальных парков в Украине", — отметил инвестиционный директор Dragon Capital Михаил Сакун.

Известно, что проект E40 Industrial Park — это индустриальный парк общей площадью 200 000 квадратных метров. Его построят на 27-м километре Житомирской трассы.

E40 Industrial Park состоит из 9 участков, спланированных под складские и производственные помещения. Централизованное обслуживание объектов инфраструктуры и охрану парка обеспечит собственная управляющая компания Dragon Capital Property Management.

Параллельно компания строит еще один парк М10 Lviv Industrial Park во Львове, где уже завершено строительство каркаса первой очереди площадью 14 400 кв.

Ранее у Фиалы появилась банковская группа. Так, в ноябре этого года Национальный банк Украины признал банковскую группу “Драгон”, ответственным юрлицом которой является Юнекс Банк.

Кроме того, компания бизнесмена строит в Тернопольской области элеваторный комплекс. В целом будет построен комплекс мощностью 25 тысяч тонн единовременного хранения.