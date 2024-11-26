Компанія "Параллель" відкриває перший АЗК у Києві

Компанія "Параллель" відкриває перший автозаправний комплекс у Києві. На ньому представлені всі види якісного пального від європейських виробників. Для зручності водіїв встановлено п'ять паливно-роздавальних колонок та пропонуються необхідні сучасні сервіси.

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Попри повномасштабну війну й значні втрати через тимчасову окупацію територій та руйнування внаслідок обстрілів, "Параллель" продовжує відновлювати та розвивати мережу АЗК у відповідності до довгострокової стратегії компанії.

Новий АЗК знаходиться за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6В. Це 11-й АЗК у Київському регіоні та 31 загалом у мережі.

На честь відкриття для водіїв діють спеціальні пропозиції – знижки та подарунки.

Компанія планує й надалі розвивати мережу як за рахунок відкриття нових АЗК, так і за рахунок розширення кількості партнерських комплексів, які працюють під ТМ Parallel. Всі АЗК мережі реалізують якісне європейське пальне від надійних постачальників з центральної та Східної Європи.

"Попри значні втрати і докорінну зміну нашого бізнесу через повномасштабне вторгнення, ми розвиваємось і маємо амбітні плани на майбутнє. Наша місія – забезпечити українців якісним європейським пальним, і ми робимо все для цього необхідне. Новий комплекс став для нас символом відновлення – ми втратили близько 80% всіх АЗК мережі на Сході України, але нас це не зупиняє. Тому що українці ніколи не опускають руки, які б складнощі не виникали на їхньому шляху", – прокоментував Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії "Параллель".

Довідка

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині мережа під ТМ Parallel – це 31 автозаправний комплекс у Дніпропетровській, Одеській, Київській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Компанія "Параллель" – член Нафтогазової асоціації України, учасники якої зацікавлені в прозорому та сталому підході до розвитку нафтогазового ринку України. На сьогодні до складу асоціації входять найбільші оптові, роздрібні, видобуваючи, переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, SOCAR, KLO, Parallel, UPG, "Укрнафта" та "Укргазвидобування".

Компанія "Параллель" регулярно входить до 10-ки найбільших українських імпортерів пального.