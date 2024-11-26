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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Компанія "Параллель" відкриває перший АЗК у Києві

Компанія "Параллель" відкриває перший АЗК у Києві

Компанія "Параллель" відкриває перший автозаправний комплекс у Києві. На ньому представлені всі види якісного пального від європейських виробників. Для зручності водіїв встановлено п'ять паливно-роздавальних колонок та пропонуються необхідні сучасні сервіси.

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Попри повномасштабну війну й значні втрати через тимчасову окупацію територій та руйнування внаслідок обстрілів, "Параллель" продовжує відновлювати та розвивати мережу АЗК у відповідності до довгострокової стратегії компанії.

Новий АЗК знаходиться за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6В. Це 11-й АЗК у Київському регіоні та 31 загалом у мережі.

На честь відкриття для водіїв діють спеціальні пропозиції – знижки та подарунки.

Компанія планує й надалі розвивати мережу як за рахунок відкриття нових АЗК, так і за рахунок розширення кількості партнерських комплексів, які працюють під ТМ Parallel. Всі АЗК мережі реалізують якісне європейське пальне від надійних постачальників з центральної та Східної Європи.

"Попри значні втрати і докорінну зміну нашого бізнесу через повномасштабне вторгнення, ми розвиваємось і маємо амбітні плани на майбутнє. Наша місія – забезпечити українців якісним європейським пальним, і ми робимо все для цього необхідне. Новий комплекс став для нас символом відновлення – ми втратили близько 80% всіх АЗК мережі на Сході України, але нас це не зупиняє. Тому що українці ніколи не опускають руки, які б складнощі не виникали на їхньому шляху", – прокоментував Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії "Параллель".

Фото 2 — Компанія "Параллель" відкриває перший АЗК у Києві

Довідка

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині мережа під ТМ Parallel – це 31 автозаправний комплекс у Дніпропетровській, Одеській, Київській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Компанія "Параллель" – член Нафтогазової асоціації України, учасники якої зацікавлені в прозорому та сталому підході до розвитку нафтогазового ринку України. На сьогодні до складу асоціації входять найбільші оптові, роздрібні, видобуваючи, переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, SOCAR, KLO, Parallel, UPG, "Укрнафта" та "Укргазвидобування".

Компанія "Параллель" регулярно входить до 10-ки найбільших українських імпортерів пального.