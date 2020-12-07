Транспорт 60 минут назад

Коронакризис: авиакомпания Lufthansa увольняет почти 50 тысяч сотрудников

В 2021 году компания планирует продолжить сокращение штата и расстаться еще с 10 тысячами сотрудников в Германии

Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: Википедия Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: Википедия
Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото: Википедия

До конца 2020 года немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников.

Также авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом, сообщает DW.

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По данным официального представителя авиаконцерна, в результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.

Более того, в 2021 году компания планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.

Указано, что массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.

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Ранее в немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что придется еще больше сократить персонал и законсервировать больше самолетов, чем планировалось, так как первоначальные перспективы не оправдались.

Перед этим власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на 9 млрд евро, а взамен получат 20% акций компании.

Напомним, авиакомпании Lufthansa Group с 1 сентября 2020 года изменила правила ношения маски на борту самолета.

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