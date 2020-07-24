Коронавирус — не проблема: Microsoft существенно нарастила доход и прибыль

Корпорация Microsoft опубликовала отчет о результатах работы в четвертом квартале финансового 2020 года, который завершился 30 июня календарного 2020 года.

Как сообщает The Verge, несмотря на снижение экономической активности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, минувший квартал можно назвать успешным для Microsoft, доход и прибыль компании оказалась выше ожиданий аналитиков.

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В частности, на протяжении IV квартала финансового 2020 года корпорация Microsoft получила совокупный доход в сумме $38 млрд, что на 13% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В основном успех демонстрировало направление бизнеса, связанное с облачными сервисами.

Кроме этого, зафиксирован существенный рост доходов в сегментах Surface и Xbox.

Так, направление Intelligent Cloud получило доход в сумме $13,4 млрд, прирост по сравнению с четвёртым кварталом финансового 2019 года составил 17%. При этом платформа Microsoft Azure продемонстрировала рост на 50%.

Доходы сегмента Surface выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от "контента и сервисов Xbox" (речь о продаже игр и подписки) увеличился на внушительные 65%. Также прогресс демонстрировали направления Windows OEM (прирост дохода на 7%), Office Commercial (+5%), Office Consumer (+6%) и LinkedIn (+10%).

Сумма полученной операционной прибыли составила $13,4 млрд, что на 8% превышает показатель IV квартала предыдущего финансового года. Чистая прибыль зафиксирована на уровне $11,2 млрд, что на 15% меньше сопоставимого квартала предыдущего года. Это связано с налоговым эффектом от передачи нематериальных активов на сумму $2,6 млрд.

Что касается итогов всего финансового 2020 года, то сумма полученного дохода составила $143 млрд (прирост по сравнению с предыдущим годом 14%), операционной прибыли — $53 млрд (прирост 23%), чистой прибыли — $44,3 млрд (прирост 13%).

Прибыль на каждую акцию зафиксирована на значении $5,76 (прирост 14%).

Напомним, китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.