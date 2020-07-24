IT и Телеком 40 минут назад

Коронавирус — не проблема: Microsoft существенно нарастила доход и прибыль

На протяжении IV квартала финансового 2020 года корпорация Microsoft получила совокупный доход в сумме $38 млрд, что на 13% больше показателя аналогичного периода предыдущего года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Microsoft опубликовала отчет о результатах работы в четвертом квартале финансового 2020 года, который завершился 30 июня календарного 2020 года.

Как сообщает The Verge, несмотря на снижение экономической активности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, минувший квартал можно назвать успешным для Microsoft, доход и прибыль компании оказалась выше ожиданий аналитиков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на протяжении IV квартала финансового 2020 года корпорация Microsoft получила совокупный доход в сумме $38 млрд, что на 13% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В основном успех демонстрировало направление бизнеса, связанное с облачными сервисами.

Кроме этого, зафиксирован существенный рост доходов в сегментах Surface и Xbox.

Читайте также:
Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud

Так, направление Intelligent Cloud получило доход в сумме $13,4 млрд, прирост по сравнению с четвёртым кварталом финансового 2019 года составил 17%. При этом платформа Microsoft Azure продемонстрировала рост на 50%.

Доходы сегмента Surface выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от "контента и сервисов Xbox" (речь о продаже игр и подписки) увеличился на внушительные 65%. Также прогресс демонстрировали направления Windows OEM (прирост дохода на 7%), Office Commercial (+5%), Office Consumer (+6%) и LinkedIn (+10%).

Сумма полученной операционной прибыли составила $13,4 млрд, что на 8% превышает показатель IV квартала предыдущего финансового года. Чистая прибыль зафиксирована на уровне $11,2 млрд, что на 15% меньше сопоставимого квартала предыдущего года. Это связано с налоговым эффектом от передачи нематериальных активов на сумму $2,6 млрд.

Что касается итогов всего финансового 2020 года, то сумма полученного дохода составила $143 млрд (прирост по сравнению с предыдущим годом 14%), операционной прибыли — $53 млрд (прирост 23%), чистой прибыли — $44,3 млрд (прирост 13%).

Прибыль на каждую акцию зафиксирована на значении $5,76 (прирост 14%).

Напомним, китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Несмотря на эпидемию коронавируса, доходы местных бюджетов растут — Минфин
Несмотря на эпидемию коронавируса, доходы местных бюджетов растут — Минфин
В Украине официально зафиксировано почти 8000 гривневых миллионеров
В Украине официально зафиксировано почти 8000 гривневых миллионеров
Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud
Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)

  3. Ученые выявили "костры" на Солнце: как это может сэкономить десятки миллиардов евро в год

  4. Французы завершили расшифровку "черного ящика", сбитого в Иране авиалайнера МАУ

  5. На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

Загрузка...