Коронавирус резко изменил поведение потребителей по всему миру

Alibaba Group предупредила о сильнейшем воздействии коронавирусной инфекции на производство и потребление в Китае и по всему миру. Распространение заболевания привело к резкой смене моделей поведения продавцов и потребителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии топ-менеджмента гиганта электронной коммерции после объявления итогов последнего квартала 2020 года.

По отчету компании за квартал, закончившийся в декабре 2019 года, ее выручка выросла на 38% до 161,5 млрд юаней (23,1 млрд долларов), а чистая прибыль выросла на 58% (52,3 млрд юаней).

Главный исполнительный директор Дэниэл Чжан и главный финансовый директор Мэгги У рассказали журналистам на телефонной конференции, что из-за коронавируса многие работники не могут получить заказы или выполнить свою работу. Из-за инфекции изменились и модели поведения потребителей, которые отказываются от покупок, в том числе от туристических поездок и походов в рестораны.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Продажи Alibaba могут сократиться на ее основных китайских розничных торговых площадках и в местном бизнесе услуг в следующем квартале, даже если вспышка коронавируса утихнет, поскольку логистические и производственные сбои, с которыми сталкиваются торговцы, потребуют времени на их устранение", — пишут аналитики Bloomberg Intelligence Вэй-Серн Линг и Тиффани Тэм в своем блоге.

Читайте также: От китайского коронавируса умерли уже 1380 человек

Ранее стало известно, что информация о распространении коронавируса Covid-2019 заставляет украинцев запасаться медицинскими масками, спрос на которые за последние три недели вырос в 50 раз, а цены — вдвое.