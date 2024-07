Корпоративна культура воєнного часу: 5 викликів 5 рішень

Анна Заріпова, старша менеджерка з підтримки людей і корпоративної культури «Імперіал Тобакко», розповідає, як компанія під час війни зміцнила корпоративний дух і досягла рівня залученості у 90%

Працюючи у бізнесі, який на додаток до викликів війни постійно потерпає від численних законодавчих новацій та регуляторних обмежень, ми часто говоримо з колегами, що єдиним острівцем стабільності і стійкості для компанії є наш командний дух, наша корпоративна культура, наш Growth Mindset. Система цінностей і моделей поведінки, за якими ми живемо і працюємо у компанії, має вирішальний вплив на те, як ми долаємо виклики і досягаємо бізнес-результатів.

Ми ділимося п’ятьма викликами, з якими зіткнулися упродовж останнього року і які ми подолали завдяки нашому корпоративного духу і культурі.

Від небезпеки до безпеки

Війна винесла питання безпеки на перший план для кожного українця. Збереження життя і здоров’я людей стало головним пріоритетом для відповідальних компаній. Для нас як великого виробничого підприємства безпека завжди була у фокусі. Робота на високошвидкісному обладнанні на виробництві, великий штат торговельних представників, чий робочий день проходить у дорозі за кермом, — усе це потребує високого рівня культури безпеки, яка можлива лише за умови усвідомленого формування безпечного середовища кожним працівником. Ковід посилив і поглибив наш досвід у цьому питанні. Ми стали ще більш уважними і розширили своє розуміння побудови всіх бізнес-процесів з фокусом на дотримання безпекових протоколів.

Будь-які процеси ми розглядаємо з погляду безпеки, без оцінювання ризиків не відбувається жодна ініціатива чи проєкт. Так само високі вимоги ми висуваємо і до партнерів та підрядників. На кожну ситуацію у нас розроблені алгоритми дій. Цей безкомпромісний підхід дозволив нам підготуватися і вчасно вивезти людей з фабрики під час повномасштабного вторгнення вночі 24 лютого 2022 року. Завдяки цьому підходу жоден працівник не постраждав під час дронової атаки Росії на наше підприємство у Києві 28 травня 2023 року.

У компанії є такий слоган — I Own Safety, тобто «Я відповідаю за безпеку», і це усвідомлення впливає на всі наші дії. На виробництві дуже розвинений напрям звітування про потенційно небезпечні ситуації (Near Miss), які за певних обставин можуть призвести до нещасного випадку або травматизму. Виявлення та усунення таких ситуацій — один із чинників побудови безпечного робочого середовища. Натепер наш показник усунення Near Miss становить 95%. Крім того, один із головних KPI у роботі виробництва — це кількість днів без травматизму.

Так само дуже багато уваги ми приділяємо безпеці на дорозі. Вже багато років проводимо програму Drive Safe, за допомогою якої підвищуємо обізнаність працівників і мотивуємо до безпечного водіння тих, хто щодня на маршруті за кермом. Це працює, і ми бачимо зменшення випадків ДТП, навіть не з нашої вини.

Після атаки ворожих дронів, які завдали руйнувань фабриці, ми зрозуміли, що наступний обов’язковий крок для нас — будівництво власних укриттів. Компанія інвестувала 50 млн грн у це, і на сьогодні вже побудовані три модульні укриття та триває будівництво ще п’ятьох модулів, які сертифіковані за державними нормативами та захищають від ракетної та радіаційної загрози.

Сьогодні в умовах напруженої ситуації у країні з електрикою знову стала актуальною потреба у нашому корпоративному пункті незламності, який ми облаштували у грудні 2022 року. Тоді компанія організувала на території центрального офісу та фабрики корпоративний пункт незламності для співробітників та їхніх сімей, подбавши про безперебійне тепло, світло, зв’язок, воду, їжу і навіть ліжка, щоб за потреби люди могли перечекати тут найважчі дні й тижні.

Work-War-Life Balance

У структурі компанії Україна внесена до кластера «Центральна та Східна Європа», до якого входять 11 країн, зокрема наші європейські сусіди. Вони також відчувають вплив війни, працюючи щодня з колегами з України, та підтримують українців. На рівні кластера ми запровадили прості правила, які допомагають нам балансувати нашу роботу і життя, беручи до уваги ті умови, в яких ми сьогодні функціонуємо.

Серед іншого, ми визначили, що ми поважаємо гнучкість у роботі, зокрема, можливість відлучитися від роботи в разі особистої необхідності – ми не змушуємо людей звітувати, чим вони похвилинно займалися протягом робочого дня: ми вибудовуємо наші взаємовідносини на принципах довіри. Безперечно, для нас, як для бізнесу, важливий результат, але ми усвідомлюємо, що його неможливо досягти, якщо співробітник хвилюватиметься про персональні обставини. Тому ми з розумінням до цього ставимося. Також ми приймаємо той факт, що не кожен день може бути суперпродуктивним, що нормально не бути бездоганним. Компанія взяла на себе зобов’язання активно слухати співробітників, щоб вирішити проблеми з робочим навантаженням, бути чуйними до індивідуальних ситуацій, чітко ставити завдання та озвучувати очікування, уникати запитів у останню хвилину, надаючи людям повноваження самостійно ухвалювати рішення у межах їхньої відповідальності.

Сьогодні ми так само, як і за часів ковіду та початку війни, не зобов’язуємо людей відвідувати офіс. Ми вирішили нічого не змінювати, щоб людина почувалася максимально комфортно, враховуючи всі ризики воєнного часу. Зрозуміло, що виробничі ролі не можуть працювати віддалено. Так само це стосується торгових команд. Проте ми наголошуємо на тому, що у разі повітряної тривоги пріоритетом є безпека та здоров’я працівника. Робочі плани лише після того, як ми переконаємося, що ми у безпеці.

Залучення та утримання ключових компетенцій

За останні два роки наша компанія зберегла всі робочі місця і навіть створила нові. Завдяки відкриттю напряму контрактного виробництва нам знадобилося 70 додаткових людей, щоб виробляти залучені обсяги. Ми пишаємося тим, що у складний час розширюємо штат, даємо людям роботу і ґрунт під ногами.

Звісно, коли в компанії з'являються вакансії, ми відчуваємо всі проблемні точки сучасного ринку праці. Відтік спеціалістів за кордон, мобілізаційні процеси в країні створили дефіцит висококваліфікованих та вузькопрофільних спеціалістів. Якщо раніше на одну вакансію ми отримували 20 і більше відгуків буквально в перші дні публікації, то зараз цей показник знизився вдвічі.

Долаючи цей виклик, ми намагаємося забезпечувати гідні умови праці, підтримувати атмосферу, де панує повага, довіра та турбота про працівників, зміцнювати репутацію надійного роботодавця. Ми справді багато робимо для працівників, і люди це цінують. Плинність кадрів у нас завжди була на рівні до 5%, а середній термін роботи у компанії становить 10 років.

На складні технічні ролі на виробництві ми залучаємо перспективну молодь і навчаємо її усіх тих навичок, які нам потрібні. Приєднуючись у ролі стажерів, молоді кадри мають наставника та тренера з виробничого навчання, який дає їм необхідну базу знань для роботи. Натепер багато зі стажерів здобули певний розряд з тієї чи іншої виробничої спеціальності й працюють як самостійні одиниці.

Окрім того, у компанії побудований процес управління талантами. Оцінивши ефективність та потенціал, ми розвиваємо талановитих спеціалістів за тими ключовими компетенціями, які допоможуть компанії досягти поставлених бізнес-цілей та реалізувати карʼєрні прагнення самих талантів.

Збереження життя і здоров’я людей тепер головний пріоритет для відповідальних компаній

Підтримка мобілізованих колег

Сьогодні понад 40 наших працівників служать у лавах ЗСУ. Підтримувати їх для нас як відповідального роботодавця принципово важливо. Для мобілізованих працівників компанія зберігає зарплату та інші пільги й бонуси, які вони мали, працюючи на посаді. Окрім того, за підтвердженні мобілізації компанія здійснює одноразову виплату на придбання необхідної амуніції, оскільки ми розуміємо, що не все і не завжди може надаватися державою.

Крім типового медичного страхування та страхування життя, яке мають усі наші співробітники, компанія запровадила для мобілізованих колег окремий бронеполіс — страхування військових ризиків у разі поранення або смерті. На жаль, деякі колеги загинули на фронті, і ця страховка стала вагомою підтримкою для родин полеглих захисників.

У 2022 році за ініціативи співробітників ми започаткували ініціативу «Посилка вдячності на фронт». Її ідея — висловити слова підтримки і вдячності нашим колегам-захисникам та допомогти необхідними речами і спорядженням. Завжди долучаємо листівочки, щоб хлопці дійсно відчули щирість і підтримку. Одна з наших колег робить власними руками обереги. За два роки війни ми відправили на фронт вісім посилок вдячності, на які силами працівників зібрали понад 300 тис. грн. Компанія також постійно долучається фінансово, допомагає з організацією та логістикою.

Залученість як результат

Щороку Imperial Brands, частиною якої є «Імперіал Тобакко», проводить глобальне опитування щодо досвіду співробітників, яке визначає рівень залученості працівників як загалом у світі, так і локально у кожній країні. У 2023 році залученість в Україні сягнула феноменального рівня — 90%. Це один із найвищих показників в Imperial Brands (а це майже 120 країн). Для порівняння, у 2022 році залученість працівників в Україні становила 84%, а у 2021-му — 74%.

Ми пишаємося, що стали надійним плечем для наших співробітників, тим чинником стабільності, якої нам всім не вистачає у непевному світі.

Нам вдалося зберегти багато процесів, які успішно працювали в компанії роками, та одночасно впровадити на вимогу часу нові рішення та інструменти – сервіс психологічної підтримки, фонд допомоги співробітникам, які постраждали від війни, відновили програму релокації з прифронтових чи тимчасово окупованих територій та багато інших.

Сприяє зростанню залученості відкритість керівництва компанії та налагоджена система внутрішніх комунікацій. Крім активної роботи корпоративних медіа, ми проводимо регулярні зустрічі працівників із керівництвом компанії, де ділимося стратегією, результатами, говоримо про труднощі і про те, як їх долаємо.

Потужним сигналом підтримки для співробітників став рішучий крок компанії — повний вихід з ринку Росії у квітні 2022 року.

Є багато речей, які співробітники цінують у компанії, але головне й об’єднувальне у цих діях — довірче та дбайливе ставлення компанії до працівників, усвідомлення того, що люди — найцінніший скарб і рушій бізнесу.