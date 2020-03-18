Крупнейший промтоварный рынок в стране закрывается на карантин

Крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что в Одесской области, закрывается на карантин в связи с пандемией нового коронавируса.

Об этом сообщается на сайте рынка.

"Администрация промтоварного рынка вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей", — говорится в заявлении.

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При этом там подчеркнули, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета министров.

В то же время отмечается, что доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Указано, что ежедневная дезинфекция общественной территории рынка продолжится, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Известно, что на рынке работают около 60 тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Напомним, мы сообщали, что 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа- и автобусного междугородного сообщений. В Киеве, Харькове и Днепре останавливает свою работу и метрополитен.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры.

При этом власти не ограничивают работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек. Работают, банковская и страховая деятельность.