КШЭ открывает две бакалаврские программы по экономике и IT

Киевская школа экономики 2 декабря объявила, что в 2021/2022 учебном году открывает две англоязычные бакалаврские программы — "Экономика и большие данные", а также "ИТ и бизнес-анализ".

Как говорится в сообщении учебного центра, ранее у него были только магистерские программы и партнерская бакалаврская программа со Стокгольмской школой экономики в Риге.

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"Программы имеют интенсивную практическую составляющую и предлагают обучение по международным стандартам образования. Это позволит выпускникам продолжить обучение за рубежом и успешно работать в международных компаниях и проектах... Каждая дисциплина в рамках учебного цикла развивает конкретные навыки, востребованные на рынке труда", — отмечают в КШЭ.

Продолжительность обучения составляет четыре года (по три семестра). Занятия будут проводиться в новом здании, приобретенном для школы компанией Dragon Capital.

"Мы в KSE посчитали, что в течение следующих пяти лет количество людей, которые потеряют работу из-за цифровизации, в Украине составит 1 млн. Именно поэтому мы запускаем бакалавраты по IT и по экономике и data science, которые будут готовить людей, отвечающих сегодняшним вызовам", — отметил президент КШЭ Тимофей Милованов.

Бакалавриат КШЭ возглавил бывший заместитель министра образования и науки (2019-2020) Егор Стадный.

"Создавая программы, мы советовались и собирали экспертизу, изучили структуру и содержание программ американских и английских университетов, чтобы наши программы не уступали аналогам на Западе", — отметил он.

Отметим, что недавнее моделирование КШЭ показало, что бизнесу и населению в случае локдауна понадобится помощь на 23 млрд грн, а годовой ВВП Украины за месяц жесткого карантина упадет дополнительно на 0,3%.