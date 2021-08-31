Квартальная выручка Zoom впервые превысила $1 млрд, но акции компании проседают

Квартальная выручка Zoom Video Communications Inc, сервиса видеоконференций, впервые в истории превысила $1 млрд. При этом по мере возвращения мира к обычному режиму жизни спрос на услуги сервиса, который сделал его повсеместным во время пандемии, снижается.

Рост выручки компании, который составил примерно 54%, немного превысил ожидания Уолл-стрит, но оказался ниже впечатляющего результата в прошлом году: тогда она выросла в четыре раза в сравнении с предшествующим периодом, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на то что в текущем квартале компания снова прогнозировала выручку, превышающую $1 млрд, ее скорректированный прогноз оказался ниже ожидаемого. Представители компании заявили, что малый бизнес и потребители начали тратить меньше, поскольку сейчас появляется больше возможностей для личных встреч и собраний. Представители Zoom заявили, что некоторые показатели, вызванные пандемией, начали нормализоваться, поскольку клиенты вернулись к "более продуманным, взвешенным моделям покупок".

Прибыль Zoom во II квартале 2021 года выросла примерно до $317 млн ​против $186 млн за аналогичный период годом ранее. Выручка компании достигла $1,02 млрд против $663,5 млн в прошлом году.

Теперь ожидается, что годовая выручка компании достигнет $4,01-4,02 млрд. Ранее прогноз предусматривал показатели в $3,98-3,99 млрд. При пересчете на акцию ожидается, что она составит $4,75-4,79 (ранее прогноз был $4,56-4,61 на акцию).

При этом на постмаркете акции Zoom просели на 12%.

Также в компании сообщили, что по итогам квартала у сервиса насчитывается 504 900 пользователей. В предыдущий аналогичный период их было 497 тысяч.

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Напомним, что компания Zoom Video Communications, которая является разработчиком сервиса видеоконференций Zoom, выплатит пользователям $85 млн, чтобы урегулировать их претензии по поводу нарушения сервисом конфиденциальности их данных.

Такое решение вынес суд в разбирательствах между взлетевшим в пандемию сервисом видеоконференций Zoom и его пользователями. По словам клиентов сервиса, платформа собирала информацию о них, которой впоследствии делилась с социальной сетью Facebook.