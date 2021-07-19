Zoom купит поставщика облачного программного обеспечения Five9

Zoom Video Communications согласилась купить поставщика облачного программного обеспечения Five9 в рамках сделки на общую сумму около $14,7 млрд для целевых бизнес-клиентов, желающих повысить вовлеченность своих потребителей, сообщает Gadgets 360.

Провайдер услуг телеконференцсвязи резко повысил популярность за время пандемии коронавируса и локдаунов — уроки, деловые встречи, совещания и общения переместились в онлайн.

Компания из штата Калифорния теперь привлекает внимание к двум другим своим продуктам: для облачных вызовов Zoom Phone и для конференц-хостинга Zoom Rooms.

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"Ожидается, что это приобретение поможет расширить присутствие Zoom среди корпоративных клиентов и позволит ему ускорить свой долгосрочный рост за счет увеличения рынка контакт-центров стоимостью $24 млрд", — говорится в заявлении Zoom.

Это приобретение дополнит услугу Zoom Phone, альтернативу прежним предложениям телефонов, добавив бизнес-клиентов Five9 и объединив программное обеспечение контакт-центра для оптимизации взаимодействия с клиентами по различным каналам.

Five9 станет операционным подразделением Zoom, а его главный исполнительный директор Роуэн Троллоп станет президентом компании, оставаясь главой подразделения после сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2022 года, говорится в сообщении.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Gartner, глобальные расходы на облачную конференц-связь в этом году достигнут $5,41 млрд по сравнению с $5,02 млрд в 2020 году. Как распределятся доли рынка, пока неизвестно, но аналитики называют двух главных лидеров — Zoom и Cisco.