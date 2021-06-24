Philips выпустила новый игровой монитор 4K для Xbox с эффектом полного погружения в игру

Поклонники Xbox могут ликовать — компания Philips представила первый игровой монитор, разработанный для их игровой консоли, сообщает Gadgets360. Philips Momentum 559M1RYV оснащен 55-дюймовым дисплеем 4K HDR с вертикальным выравниванием (VA) для улучшения углов обзора и хорошей цветопередачи.

Голландская компания заявляет, что в этом мониторе установлена звуковая система от британских экспертов по звуку Bowers & Wilkins, а также новая подсветка Ambiglow для более глубокого погружения фанатов консольных игр. Размер первой модели в этой серии будет 55 дюймов (139,7 см).

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В отличие от телевизоров, игровые дисплеи Philips Momentum предназначены для использования с консолями, для которых важны низкая задержка и малое время отклика для более реалистичного игрового процесса. Momentum 559M1RYV был разработан совместно с компанией Microsoft и утвержден для обеспечения оптимальной производительности Xbox Series X / S.

"Геймеры на ПК, которым нужен настоящий игровой процесс в разрешении 4K с самой высокой частотой обновления 144 Гц, теперь могут наслаждаться еще более плавной работой благодаря входящим в комплект соединительным кабелям", — говорит производитель.

Philips пока не указала цену на своем веб-сайте, однако Microsoft заявляет, что Momentum 559M1RYV будет доступен по цене $1599,99 долларов, начиная с этого лета.

Новый монитор Philips предлагает сверхчеткое разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) с минимальной частотой обновления 144 Гц. Поддержка HDMI 2.1 обеспечивает плавное соединение для сверхчистой игровой производительности. Эти мониторы также поддерживают переменную частоту обновления (VRR) для Xbox Series X для достижения плавного движения.

Благодаря сертификату DisplayHDR 1000 (VESA), геймеры могут легко обнаружить врагов, прячущихся в темноте, в то время как зрители могут наслаждаться более захватывающим и реалистичным шоу. Продукт поставляется с несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован для различных сценариев: игры, просмотр фильмов, просмотр фотографий и т. д.

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Philips также делает акцент на технологии Ambiglow, которую поддерживает монитор, говоря, что быстрый процессор анализирует содержимое входящего изображения и постоянно адаптирует цвет и яркость в соответствии с ним. Philips утверждает, что режим LowBlue и технология Flicker-free уменьшают нагрузку на глаза и утомляемость, вызванные длительным просмотром. Мониторы Momentum поддерживают 1,07 млрд цветов.

Для сложной многозадачной работы в дисплее установлено Philips MultiView, что обеспечивает активное "двойное подключение и просмотр", позволяя одновременно работать с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук.