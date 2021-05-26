Microsoft сообщает, что "очень скоро" выйдет следующая версия Windows

Сатья Наделла выступил с речью на ежегодной конференции разработчиков Microsoft Build, которая в этот раз проводилась полностью в онлайн-режиме. Он сказал, что его компания планирует "одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие", сообщает CNet. "Я использую его последние несколько месяцев и невероятно рад новому поколению Windows", — сказал Наделла.
СЕО Microsoft не сообщил подробностей обновления, но подтвердил более раннюю информацию о том, что компания "удвоит объем" на Windows и ПК. Слухи о новой версии под кодовым названием Cobalt указывают на обновления пользовательского интерфейса (известного как Sun Valley), призванные "оживить" и модернизировать его внешний вид. В последний раз Microsoft существенно изменила внешний вид системы в Windows 10, которая была впервые выпущена в 2015 году вслед за Windows 8.1. Сайт ZDNet сообщает, что выход обновления намечен на вторую половину этого года.
Выступая на ежегодных конференциях, глава компании всегда поднимает важные темы. В 2018 году он сказал: "Мы должны задаться вопросом не только о том, что могут делать компьютеры, но и о том, что компьютеры должны делать". В этой речи Наделла объявил о внутреннем "совете по этике", который будет "управлять" продуктами, создаваемыми Microsoft. "Мы как технологическая индустрия также несем ответственность за укрепление доверия к технологиям".
В одном из других докладов Microsoft обсуждала новые технологии, такие как очки дополненной реальности HoloLens, которые накладывают компьютерные изображения на реальный мир. Компания продает этот гаджет в основном продает бизнесам и военным.
В этом году Наделла решил посвятить свою речь обсуждению важности технологий в повседневной жизни. Он сказал, что технологическая отрасль по-прежнему быстро растет и будет составлять 10% мирового ВВП, что является общим показателем экономики. Технологической отрасли приписывают создание миллионов рабочих мест и добавление более $1 трлн в экономику США.
"За последние два года количество разработчиков в нетехнологических компаниях росло быстрее, чем в технологических компаниях", — сказал Наделла, добавив, что самый быстрый набор сотрудников наблюдается в сельском хозяйстве, потребительских товарах, энергетике, финансах и сфере благополучия. По его словам, в автомобильной промышленности за последний год было принято на работу больше инженеров-программистов, чем инженеров-механиков. "Мы наблюдаем рост числа разработчиков в разных отраслях и регионах".
В то же время речь Наделлы не была возвышенно-идеалистической. Он также не преминул ударить по Apple, затронув вопрос о том, какой контроль компания может иметь над своими устройствами. Apple в настоящее время ожидает решения окружного судьи США в Калифорнии, где разработчик Fortnite Epic Games предъявил к производителю iPhone иск по поводу того, насколько технологический гигант контролирует свои устройства.
"Наша цель — стать платформой для создателей платформ", — сказал Наделла. "Эта конференция не об установлении новых правил или ограничений, которые диктуют, как или что вы должны строить. Это даже не о праздновании наших собственных инноваций. Это о том, что Microsoft хочет помочь разработчикам создавать собственные инновации. Это лежит в основе нашей миссии", — добавил он.