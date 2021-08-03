Zoom выплатит своим пользователям около $85 млн

Компания Zoom Video Communications, которая является разработчиком сервиса видеоконференций Zoom, выплатит пользователям $85 млн, чтобы урегулировать их претензии по поводу нарушения сервисом конфиденциальности их данных.

Как сообщает Bloomberg, такое решение вынес суд в разбирательствах между взлетевшим в пандемию сервисом видеоконференций Zoom и его пользователями.

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По информации издания, иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе штата Калифорния.

По словам пользователей, платформа собирала информацию о них, которой впоследствии делилась с социальной сетью Facebook.

При этом политика конфиденциальности Zoom не предупреждает о том, что их данные могут быть переданы другим компаниям. В иске утверждается, что Zoom нарушил закон штата о защите конфиденциальности потребителей.

Судьи пришли к мнению, что Zoom неправомерно передавал данные Facebook, а также не смог защитить разговоры пользователей по видеосвязи от хакерских атак и вводил их в заблуждение по поводу безопасного шифрования.

В результате судебных прений было достигнуто соглашение, по которому сервис должен выплатить пользователям в общей сложности около $85 млн — по $25 обладателям платных аккаунтов и до $15 тем, кто не подпадает под групповой иск.

Кроме этого, служители Фемиды обязали Zoom улучшить методы обеспечения конфиденциальности пользователей.

Ранее сообщалось, что Zoom Video Communications согласилась купить поставщика облачного программного обеспечения Five9 в рамках сделки на общую сумму около $14,7 млрд для целевых бизнес-клиентов, желающих повысить вовлеченность своих потребителей.

Напомним, в марте основатель и главный исполнительный директор американской Zoom Video Communications Эрик Юань перевел неизвестным получателям около 40% своей доли в компании стоимостью примерно $6 млрд.

Напомним, совокупный доход этой компании за третий квартал 2020 года составил 777,2 млн долларов, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал 2019 года.

Zoom стал резко популярен в мире из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, что и привело к огромному росту доходов компании.

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