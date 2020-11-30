Транспорт 20 минут назад

Латвийская авиакомпания airBaltic открыла в Литве филиал для запуска полетов в Киев

Филиал airBaltic был зарегистрирован в начале ноября. При этом, разрешение на полеты в Киев авиакомпании еще предстоит получить

Фото: Facebook/airBaltic Фото: Facebook/airBaltic
Фото: Facebook/airBaltic

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic создала в Литве филиал, чтобы выполнять авиарейсы в Киев, так как из Латвии выполнять полеты по этому маршруту пока не разрешается.

Об этом рассказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, передает Delfi.

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"Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в так называемые третьи страны, не входящие в Европейский союз. Преимущественно, речь идет о полетах в Киев. Поэтому нам нужна фирма в Литве. Других причин у этого решения нет", — сказал Гаусс.

Он добавил, что разрешение на полеты в Киев еще предстоит получить.

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По информации издания, филиал airBaltic был зарегистрирован в начале ноября. В авиакомпании пояснили, что в зимнем сезоне из Литвы планируются маршруты в Амстердам, Берлин, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж, а также — в Ригу и Киев.

По данным управляющей литовскими аэропортами компании Lietuvos oro uostai, из Литвы можно выполнять полеты в следующие страны, не входящие в ЕС и Европейскую экономическую зону: Беларусь, Украина, Турция.

Ранее сообщалось, что airBaltic планировала открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев 6 октября.

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