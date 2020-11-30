Латвийская авиакомпания airBaltic открыла в Литве филиал для запуска полетов в Киев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic создала в Литве филиал, чтобы выполнять авиарейсы в Киев, так как из Латвии выполнять полеты по этому маршруту пока не разрешается.

Об этом рассказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, передает Delfi.

"Это техническое решение, потому что мы хотим выполнять полеты и в так называемые третьи страны, не входящие в Европейский союз. Преимущественно, речь идет о полетах в Киев. Поэтому нам нужна фирма в Литве. Других причин у этого решения нет", — сказал Гаусс.

Он добавил, что разрешение на полеты в Киев еще предстоит получить.

По информации издания, филиал airBaltic был зарегистрирован в начале ноября. В авиакомпании пояснили, что в зимнем сезоне из Литвы планируются маршруты в Амстердам, Берлин, Лондон, Мюнхен, Осло, Париж, а также — в Ригу и Киев.

По данным управляющей литовскими аэропортами компании Lietuvos oro uostai, из Литвы можно выполнять полеты в следующие страны, не входящие в ЕС и Европейскую экономическую зону: Беларусь, Украина, Турция.

Ранее сообщалось, что airBaltic планировала открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев 6 октября.