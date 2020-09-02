Лидером по поставкам дизтоплива в Украину продолжает оставаться Беларусь

В августе 2020 года импорт дизельного топлива в Украину, по сравнению с июлем, снизился на 9,5% (на 53,7 тысяч тонн) и составил 509,2 тысяч тонн.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель увеличился на 7% — в августе прошлого года было импортировано 469,6 тысяч тонн.

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Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные.

По информации издания, в рейтинге крупнейших направлений импорта лидерство остается за белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), которые в августе отгрузили в Украину 215,5 тысяч тонн дизельного топлива (-9,5% к июлю).

При этом, как и анонсировала Белорусская нефтяная компания (БНК), августовский объем оказался существенно выше нормативного, который составляет 180 тысяч тонн.

Доля белорусского ресурса в общем импорте осталась на уровне июля — 42,3%.

Тем временем, до 196,7 тысяч тонн сократились поставки российского ресурса (-5,5% или 11,6 тысяч тонн к июлю этого года).

Аналитики отмечают, что снижение, в первую очередь, произошло за счет прямых железнодорожных поставок "Лукойла" и "Газпрома", которые импортировали по 39,1 тысяч и 3,85 тысяч тонн соответственно, что на 23% и 86% ниже показателя июля прошлого года.

Напомним, Беларусь с 1 сентября 2020 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.