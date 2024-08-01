Людяність, взаємодопомога, червона помада: пріоритети під час війни. Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»

Людмило, яким був для вашої компанії 2023 рік?

- 2023 рік став для нас етапом стабілізації та розвитку бізнесу. Ми навчилися працювати в умовах постійних повітряних тривог, обстрілів і блекаутів. Команда скоротилась з 1808 співробітників на початку війни до 1270. З 98 магазинів зараз працює 66. Втрачені, зруйновані, пошкоджені магазини в Маріуполі, Херсоні, Краматорську, Запоріжжі, Харкові, Кременчуці. Не працюють і магазини, розташовані в закритих торгових центрах, які зазнали руйнувань або знаходяться недалеко від лінії фронту. Але нам вже вдалося відновити роботу магазинів у Миколаєві, Харкові та Сумах і відкрити нові в Івано-Франківську, Луцьку і Вінниці.

Завдяки наполегливій роботі та покупкам клієнтів BROCARD минулого року вдалося сплатити 590 млн грн податків і направити на допомогу ЗСУ 134 млн грн. На сьогодні загальна сума підтримки армії становить 215 млн грн.

Як вам вдалось не просто зберегти бізнес, але продовжити його розвивати і при цьому досягти значних результатів?

- Зберегти бізнес допомогло стале партнерство та багаторічний досвід проходження багатьох криз. Спрацювала бездоганна ділова репутація і прозорість ведення бізнесу.

Навіть в умовах воєнного часу ми змогли зберегти всі контракти з виробниками та власниками брендів і, більш того, поповнити мережу новими цікавими торговими марками. Попри все, з’їздили на профільні виставки у Канни та Болонью. Представили продукцію 26 українських брендів.

Щодо пріоритетних напрямків роботи, ми зосередилися на оптимізації операційних процесів, покращенні ланцюга постачання та розвитку онлайн продажів – каналу, який стає все більш затребуваним. Вдосконалювали та розвивали свій інтернет-магазин, запустили наприкінці року мобільний застосунок. Активно вели проектну роботу по впровадженню операційної системи Microsoft Navision і СRM, посиленню інформаційної безпеки, що стала стрижнем та основою розвитку співробітників і компанії в цілому.

Особисто я вважаю, що головною запорукою нашого успіху завжди була і є міцна команда, в якій панують високі корпоративні та людські цінності. Випробування війною згуртувало нас ще більше. Спрацювали відповідальність і довіра компанії перед працівниками та працівників перед компанією. Завдяки цьому нам вдалося зберегти стабільність бізнесу та забезпечити наших клієнтів якісним сервісом.

Можете назвати три чинники, які роблять вашу компанію привабливим роботодавцем в нинішніх реаліях?

- Репутація компанії та сфера нашої діяльності. BROCARD — це бренд, який не треба представляти. Ми на ринку 27 років. Ми відомі. Коли ти говориш, що працюєш у BROCARD, майже ніхто не перепитуватиме, де саме і що це таке. Можна сказати, що працювати у нас — це «круто»: найкращі світові бренди, стильні магазини, краса життя.

Як показує досвід ІІ Світової війни, в найгірші часи продається найбільше червоної помади. Це факт. Тож зараз нам і нашим клієнтам дає розраду та задоволення світ парфумерії. Він заспокоює і створює ілюзію щасливого мирного життя…

Людиноцентричність. Це завжди було нашою характерною рисою і це лишається незмінним. Ми продовжуємо виконувати всі зобов’язання перед працівниками: офіційне працевлаштування, відпустки, декрет. Ми робимо все, що обіцяємо: вчасно платимо зарплату, намагаємось створити для людей комфортні умови, щоб співробітник міг поєднувати особисте життя та роботу без обмеження якоїсь зі сфер. Ми постійно навчаємо людей і надаємо їм широкі можливості кар’єрного зростання.

У нас тепла та дружня атмосфера у колективі, що будується на засадах взаємоповаги та умінні чути одне одного — як керівників, так і підлеглих та колег. Тому і середній стаж роботи у нас — 7 років і 3 місяці, а багато колег працюють по 10, 15, 20 і навіть більше років. Людмила Севрюк директорка «Брокард-Україна»

Стабільність. Звичайно, наш світ дуже крихкий та непередбачуваний. Але у цьому VUCA-світі (чи навіть BANI-світі) ми максимально стабільні у тому, що від нас залежить. Ми вистояли Covid, ми продовжуємо працювати за умов повномасштабної війни, ми постійно шукаємо шляхи розвиватися, ставати ще краще, і це дає бізнесу запас міцності. Люди це цінують. Впевненість у роботодавці у часи, коли ніхто ні в чому не впевнений, дорогого вартує.

Навчання персоналу під час та після війни — які нові компетенції знадобляться співробітникам?

- Навички для роботи з різними онлайн-платформами, інструментами для віддаленої роботи, програмами для управління проектами і даними — зростаюче значення технологій вимагає високого рівня цифрової грамотності. Уміння швидко адаптуватися до змін і працювати в умовах невизначеності. Вміння керувати своїм стресом і емоціями, а також розуміти та підтримувати емоційний стан колег.

А взагалі, ставка на професіоналізм, постійне розширення знань та навичок кожного працівника – це стратегія, яку ми втілюємо вже більше чверті віку. Кожен консультант BROCARD має стати справжнім бьюті-експертом, аби надавати клієнтам найкращу допомогу у виборі продуктів. В компанії багато років діє власний Учбовий центр. А під час війни кількість учбових програм, тренінгів, інформації по торговим маркам тільки додалося. Це допомогло і тренерам і консультантам занурюватись у звичний світ і хоч трохи відволікатися від жахіть війни. В розмовах колеги діляться, що часто в укритті вони читають не новини, а матеріали тренінгів про прекрасні історії парфумів.

Ще один важливий напрямок навчання – організація роботи магазинів. Тут немає дрібниць: як організовано торговий простір, на якій висоті розташовані полиці, як розподілені по залу групи товарів, як консультанти зустрічають клієнтів – все це наука, яку ми, можна сказати, створили на власній практиці, а зараз передаєм новим співробітникам.

Одна з наших керуючих магазинами на початку війни опинилася в Італії. На онлайн-зустрічах вона емоційно розповідала, як спостерігала всі етапи підготовки до відкриття магазину відомої світової мережі косметики. День за днем вона ходила повз магазин, бачила, що там робиться, і щоразу хотіла зайти і підказати італійським колегам, як можна зробити найкраще. Вона згадувала, як у нас все чітко, якісно, технологічно та клієнтоорієнтовано. А те, що спостерігала, явно програвало нашому рівню, підходам, стандартами.

Які HR проекти є ключовими в компанії? Які проблеми вони вирішують?

- Проведення Оцінки 360 керівної команди магазинів і циклу навчання за її результатами. Це дало можливість керівникам швидко та адекватно реагувати на зміни в командах та настроях співробітників, допомагати та цілеспрямовано розвивати співробітників у відповідності до запитів сьогодення.

На корпоративній дистанційній платформі навчаємо персонал одразу у кількох напрямках: вмінню продавати в оффлайні та онлайні, асортименту та властивостям товару, стандартам безпеки в воєнний час тощо.

Ключова ціль цих проектів – розвиток та підтримка соціальних зв'язків та спілкування, що в свою чергу дає можливість підтримувати ментальне здоров’я співробітників.

Чи є у вас як керівника якісь цікаві практики комунікації з колективом?

- Декілька років тому ми започаткували традицію своєрідного тімбілдінгу — чаювання із директором. Щотижня ми збиралися, пили чай та каву з тістечками та спілкувалися про робоче і особисте. Під час карантину чаювання перейшли в онлайн-формат. Під час війни ми відновили ці зустрічі онлайн. Емоційний запит на них був дуже великим. Мабуть, таким чином ми рятували один одного від страшної реальності. Звідки тільки не підключалися наші колеги… Укриття, різні міста України і світу. А потім ми вперше з часів COVID наважилися провести «живе» чаювання в офісі (маючи надійне укриття на випадок повітряної тривоги). Того вечора перевірити, чи все у нас гаразд, прийшла охорона — і тільки тоді ми схаменулися і звернули увагу на те, що замість запланованих 1,5 годин пройшло вже більше трьох. І ніхто не хотів розходитися.

Загалом, ми постійно розвиваємо канали комунікації із співробітниками. Ми чітко усвідомлюємо, наскільки важливо підтримувати відчуття єдності та розуміння, що ми в одному човні і куди цей човен пливе. Людмила Севрюк директорка «Брокард-Україна»

За умов віддаленої роботи люди у будь-якому випадку втрачають зв’язок один з одним, командне відчуття, загальне бачення і розуміння глобальних процесів у бізнесі, у компанії. Аби тримати нас разом, в одному інфополі, ми започаткували корпоративний дайджест. Це інформаційно-розважальне видання, яке дозволяє всім колегам бути в курсі всього, що відбувається на різних ділянках бізнесу, підтримувати наші культурні та розвиваючі ініціативи. Крім того, ми запустили корпоративний телеграм-канал, де тримаємо живий зв’язок та обмінюємось важливою інформацією.

Також ми мотивуємо колег вивчати українську мову, заохочуємо переходити на українську в побуті, у спілкуванні з дітьми, мислити українською. Мова — наша потужна зброя на шляху до Перемоги, втримати яку під силу кожному. Ми вшановуємо традиції, проводимо конкурси на кращі фото у вишиванках, на читання віршів українських авторів, на пізнання рідного краю. Колеги дуже люблять ці ініціативи.

Які речі ви відкрили для себе під час війни про людей, що оточують вас в бізнесі?

- Я тисячі разів дякувала колегам за сміливість і співчуття. Відданість компанії — це не просто слова. Взаємодопомога та взаєморозуміння — основа результативної роботи в нинішніх умовах.

Я завжди буду вдячна партнерам за розуміння і підтримку в нелегкій ситуації. За те, що допомогли зберегти компанію і, головне, колектив. Людяність за критичних часів стає очевидною.