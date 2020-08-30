Магазин IKEA в Киеве планируют открыть в ноябре

Шведская компания IKEA откроет свой первый оффлайновый магазин в Украине в ноябре 2020 года.

Об этом заявил генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"Одним из ключевых арендаторов Blockbuster Mall является шведская компания IKEA. Мы вели переговоры по скорейшему выходу этого бренда на украинский рынок. Открытие первого магазина IKEA состоится уже в ноябре 2020 года", — отметил он.

При этом Бойко уточнил, что уже до конца 2020 года заработают свыше 80% планируемых к открытию точек.

По его словам, в настоящее время ведется активное строительство второй очереди ТРЦ Blockbuster, которое будет завершено к концу 2020 года.

Известно, что общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster составляет 200 тысяч квадратных метров, арендная — 100 тысяч квадратов. После запуска второй очереди арендная площадь ТРЦ составит около 160 тысяч квадратных метров.

Напомним, украинская версия сайта популярной шведской компании IKEA "легла" из-за большого наплыва покупателей сразу же после того, как в Украине начались официальные продажи бренда.

Также сообщалось, что IKEA начала ремонт помещения под свой магазин в ТРЦ Blockbuster Mall.