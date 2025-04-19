Майстри сталого розвитку: як «Астарта» змінювалась в умовах війни — еволюція стратегії та партнерства

«Астарта» завжди працювала прозоро, відповідально, вибудовувала партнерства та інтегрувалася у ринок — це було важливо до війни, не змінювалося у найважчі моменти і залишається незмінним зараз.

Компанія до війни, у перші місяці вторгнення та зараз

З початком великої війни команда «Астарти» ще гостріше відчула місію відповідальності перед бізнес-екосистемою. Підтримували партнерів у найважчі моменти: допомагали їм переробляти, зберігати, доставляти продукцію, коли інфраструктура була паралізована, панувала невизначеність. Забезпечували їх технікою, ресурсами — усім необхідним для роботи.

Терміново відгукувалися на потребу забезпечити продовольством громадян, які були переміщені або перебували у регіонах ведення бойових дій. Компанія стала одним із ключових постачальників World Food Program і змогла об’єднати навколо цього багатьох партнерів із власної бізнес-екосистеми.

Водночас команда «Астарти» побачила, що інтеграція у європейський ринок потребує ще вищого рівня відповідності — прозорості, сталості, якості, дотримання ESG-стандартів. Це стало для компанії не просто необхідністю, а місією: команда взяла на себе роль промоутера цих принципів, розвиває експертизу й передає її партнерам «Астарти».

На початку 2025 року в «Астарті» вже не чекають на зміни, їх створюють. Компанія вже має досвід, інтеграцію, прозору бізнес-історію, на основі якої будує довгострокові партнерства. Є розуміння того, що цей фундамент потрібно лише зміцнювати.

Головні уроки трьох років війни

Головний урок, який засвоїла команда «Астарти», — правильність диверсифікованої моделі ведення бізнесу. Прозорі відносини з партнерами, працівниками, громадами та державою стали ключовим чинником стійкості компанії. В умовах кризи це забезпечило гнучкість і дозволило швидко адаптуватися до нових викликів.

Нові проєкти та стратегічні зміни

Проактивно реагуючи на виклики та трансформуючи це у пошук нових можливостей, «Астарта» продовжує зміцнювати глобальну впізнаваність бренду «Зроблено в Україні» та відкривати потенціал для розвитку аграрного сектору та економіки загалом.

«Астарта» вийшла на глобальний рівень, ставши активним учасником міжнародних ланцюгів постачання. Компанія самостійно контролює весь процес — мінімізувала кількість посередників і доставляє продукцію безпосередньо партнерам на кінцеві ринки.

Розширила географію — відкрила нові ринки та логістичні маршрути.

У 2024 році «Астарта» поставила на глобальні ринки понад 1,2 млн т продукції до 53 країн Продовжує розбудовувати модель ведення прозорого та сталого бізнесу (з 2006 року). Така модель є прийнятною для міжнародної спільноти, особливо в аспекті руху України до Європейського Союзу.

Розвиває переробну галузь. Попри війну «Астарта» продовжила стратегію інвестування у додану вартість, розвиваючи поглиблене перероблення олійних культур, зокрема сої та ріпаку.

«Астарта» підтримує та об’єднує українських сільгосптоваровиробників — учасників своєї агропромислової бізнес-екосистеми.

Триває цифровізація бізнесу, адже сучасний агробізнес — високотехнологічна галузь, яка потребує передових ІТ-рішень, і саме цифрові технології є ключовим чинником успіху та конкурентоспроможності у сучасному світі. За результатами одного з досліджень, «Астарта» є однією з найбільш цифровізованих компаній України. Розробивши та впровадивши єдину цифрову систему управління агробізнесом AgriChain, компанія на власному досвіді переконалася, що ефективне використання big data та штучного інтелекту дозволяють досягати стратегічних цілей, ухвалювати рішення на основі глибокого аналізу накопичених даних, прогнозувати і контролювати ризики, точніше планувати, підвищувати ефективність процесів та розвивати бізнес.

Перспективи ринку

Майбутнє ринку, на якому працює «Астарта», лежить у площині відповідального та прозорого бізнесу.

Ключовий фокус компанії — подальше зміцнення партнерств, відповідність міжнародним стандартам сталого розвитку та розширення можливостей для ефективної взаємодії на глобальному рівні.

«Астарта» довела, що відповідальність та довіра є її найціннішими активами, і саме вони стануть запорукою подальшого розвитку в умовах невизначеності.

Активне довголіття працівників — запорука стійкості бізнесу та країни

Повномасштабна війна, загибель тисяч людей, мобілізація, еміграція, а також природне старіння населення та демографічна криза в Україні є важливими чинниками, що породжують дефіцит кадрів.

Обдумуючи шляхи вирішення цього питання, «Астарта» звернула увагу на категорію людей віком 60+. Серед них є чимало активних чоловіків та жінок, які можуть і прагнуть працювати. Тож «Астарта» створює для них таку можливість. Сьогодні частка працівників та працівниць 60+ у компанії становить 10%.

Щоб бути максимально ефективними та системними, «Астарта» ініціювала масштабний проєкт «Активне та здорове довголіття». Мета — започаткувати в Україні тренд на активне довголіття, подолати виклик дефіциту кадрів, залучити до роботи фахівців 60+, створити умови для продовження активного довголіття інших вікових категорій працівників компанії, підтримати економіку країни.

Щоб досвід «Астарти» приносив якомога більше користі, команда бере активну участь і в аналогічних проєктах національного масштабу: з Мінсоцполітики працює над створенням Національної стратегії активного довголіття, а з Мінекономіки — у робочій групі з написання Національної програми «Стійкість людського капіталу».